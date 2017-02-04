Владелец "Флориды" отказался от предложения Трампа стать министром армии США

Владелец "Флориды" Винсент Виола отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать министром армии, сообщает Bloomberg. Он стал первым выдвиженцем нового главы государства, отклонившим предложение. По словам Виолы, ему будет сложно оставить свой бизнес.

Виола является выпускником академии "Вест Поинт", бывшим офицером армии США.