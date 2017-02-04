Владелец "Флориды" отказался от предложения Трампа стать министром армии США

Владелец "Флориды" Винсент Виола отказался от предложения президента США Дональда Трампа стать министром армии, сообщает Bloomberg. Он стал первым выдвиженцем нового главы государства, отклонившим предложение. По словам Виолы, ему будет сложно оставить свой бизнес.
Виола является выпускником академии "Вест Поинт", бывшим офицером армии США.
Алый Дракон
Буква Ё Алый Дракон, ты что-то против Трампа имеешь? Ты русофоб что ли? 10:30...Твой стеб жиденький, как и твои словесные потуги, Ё-шка - незачот )))
10:55
Буква Ё
Алый Дракон, ты что-то против Трампа имеешь? Ты русофоб что ли?
10:30
Алый Дракон
Буква Ё Еще один русофоб, Трампу отказал 09:26.... Затычка, Обамку поперли, а "Ё" теперь в каждой новости будет Трампа вспоминать - деньги-то все равно через бывшего президента капают ))) 45 серебреников за каждый пост - Ё-шке на пиво ))) ...Тяжелая у тебя жизнь, затычка )...
10:27
Буква Ё
Еще один русофоб, Трампу отказал
09:26