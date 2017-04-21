Владелец "Баффало": "Я мало уделял времени поискам генменеджера, теперь жалею об этом"

Владелец "Баффало" Терри Пегула взял на себя ответственность за неудачное выступление команды в этом сезоне. По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Клинки" заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг генеральный менеджер "Баффало" Тим Мюррей и главный тренер команды Дэн Билсма покинули свои посты

– Мы должны стать лучше, – цитирует Buffalo News Пегулу. – Вся организация должна иметь характер, дисциплину, иметь хорошую структуру, где каждый знает, что он делает и что говорит. Тогда к нам придут победы. Мы все в клубе ответственны за успех, но ответственность начинается с меня. Мы не довольны сезоном в этом году, нам нет никаких оправданий.

Я уделял мало времени последним поискам генерального менеджера и тренера клуба, сейчас жалею об этом. Это все, что я могу сказать.