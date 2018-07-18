Владелец "Аризоны" продаст 49 процентов акций клуба за 240 миллионов долларов

Владелец "Аризоны" Эндрю Барроуэй планирует продать 49 процентов акций клуба, сообщает Forbes. Руководитель оценивает их в 240 миллионов долларов. Таким образом, стоимость клуба составляет порядка 500 миллионов, в то время как в прошлом году он оценивался в 300 миллионов.

Барроуэй стал основным владельцем "Аризоны" в декабре 2014 года и единственным – в июне 2017 года. По информации американских СМИ, у клуба по-прежнему тяжелая финансовая ситуация. За последние 5 лет "Аризона" потеряла 45 миллионов долларов и имеет долг в 250 миллионов.