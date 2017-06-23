Владелец "Аризоны": "Благодарны Типпетту за работу на должности главного тренера"

Владелец "Аризоны" Энди Барроуэй поблагодарил бывшего главного тренера клуба Дэйва Типпетта за проделанную работу. Ранее сообщалось, что 55-летний специалист, возглавлявший "Койотс" с 2009 года, подал в отставку.

- От себя и от имени "Аризоны" хотел бы поблагодарить Типпетта за работу, за огромный вклад в работу клуба, - приводит официальный сайт "Койотс" слова Барроуэйя. - Он - личность. Мы благодарны ему за все, что он сделал, возглавляя команду.

Напомним, что под руководством Типпетта команда трижды выходила в плей-офф НХЛ, а в сезоне-2011/12 выиграла Тихоокеанский дивизион. В минувшем сезоне "Койотс" заняли 12-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.