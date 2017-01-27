Владельцы клубов НХЛ - против приостановки регулярного чемпионата ради Игр-2018

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что владельцы клубов Национальной хоккейной лиги не поддерживают приостановку регулярного чемпионата ради Олимпийских игр-2018. По его словам, окончательное решение будет принято позднее.
– Окончательное решение не было принято, хотя в настоящее время владельцы не поддерживают приостановку сезона для проведения Олимпийских игр в Южной Корее, – приводит ТАСС слова Дэйли. – Время, когда будет принято окончательное решение, еще не определено.
RW.irk
Не все в курсе, но наибольшую выгоду от неприезда энтих получит сборная России.
19:10
MrSNik
Этим козлам все похрен....
18:53
Весёлый©
Третьяк где-то должен найти лишние и неучтенные 200.000 баррелей нефти (~10 млн. $ страховки). Учитывая, что Россиюшка вошла в год с соглашением о сокращении дОбычи, сценарий предсказуем чуть более, чем на 100%.
18:35