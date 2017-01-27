18:27 | ХОККЕЙ — НХЛ

Владельцы клубов НХЛ - против приостановки регулярного чемпионата ради Игр-2018

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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что владельцы клубов Национальной хоккейной лиги не поддерживают приостановку регулярного чемпионата ради Олимпийских игр-2018. По его словам, окончательное решение будет принято позднее.

– Окончательное решение не было принято, хотя в настоящее время владельцы не поддерживают приостановку сезона для проведения Олимпийских игр в Южной Корее, – приводит ТАСС слова Дэйли. – Время, когда будет принято окончательное решение, еще не определено.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3978328

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КОММЕНТАРИИ (3)
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RW.irk

Не все в курсе, но наибольшую выгоду от неприезда энтих получит сборная России.

19:10

MrSNik

Этим козлам все похрен....

18:53

Весёлый©

Третьяк где-то должен найти лишние и неучтенные 200.000 баррелей нефти (~10 млн. $ страховки). Учитывая, что Россиюшка вошла в год с соглашением о сокращении дОбычи, сценарий предсказуем чуть более, чем на 100%.

18:35

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