Владельцы клубов НХЛ - против приостановки регулярного чемпионата ради Игр-2018

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что владельцы клубов Национальной хоккейной лиги не поддерживают приостановку регулярного чемпионата ради Олимпийских игр-2018. По его словам, окончательное решение будет принято позднее.

– Окончательное решение не было принято, хотя в настоящее время владельцы не поддерживают приостановку сезона для проведения Олимпийских игр в Южной Корее, – приводит ТАСС слова Дэйли. – Время, когда будет принято окончательное решение, еще не определено.