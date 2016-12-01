Владельца "Вегаса" не волнует недовольство армии США

Владелец новичка НХЛ "Вегас Голден Найтс" Билл Фоли не обеспокоен комментариями представителей армии США по поводу схожего названия с их парашютным взводом. Представители военного ведомства отметили, что хотят защитить свою историю и отгородиться от спорта.

– Мы знали, что делаем, когда выбирали название для команды, – приводит слова Фоли Sports.yahoo, – поэтому я не сильно обеспокоен таким вниманием со стороны. Можно иметь похожие названия в различных отраслях и не переживать из-за путаницы. Не думаю, что кто-то сможет перепутать клуб НХЛ с парашютными войсками.

В конце ноября состоялась презентация "Голден Найтс" в качестве новой команды НХЛ, которая начнет свое выступление в лиге со следующего сезона.