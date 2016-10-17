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Виталий Прохоров: "Уверен, что Радулов станет одним из лидеров "Монреаля"

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Олимпийский чемпион, экс-форвард "Сент-Луиса" Виталий Прохоров выразил уверенность в том, что Александр Радулов сможет выйти на ведущие роли в "Монреале". По его мнению, российский нападающий способен набрал 40-50 очков по итогам регулярного чемпионата.

– Я уверен, что он станет одним из лидеров канадского клуба, – приводят "Известия" слова Прохорова. – Когда, если не сейчас. Радулов находится в расцвете сил, обладает личной техникой бросков. Предсезонные игры "Монреаля" это лишний раз доказали. Главное, чтобы его не подвели травмы. Он способен набрать 40–50 очков по итогам регулярки.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/638147

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