Виталий Мутко: "В список 100 лучших игроков НХЛ должно было попасть больше русских"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что включение четверых россиян в список 100 лучших игроков в истории НХЛ говорит о признании отечественного хоккея за океаном. НХЛ огласила список 100 лучших игроков в истории лиги. Ранее были названы 33 игрока, которые играли с 1917 по 1970 год. Сегодня были озвучены имена остальных 67 хоккеистов. Лига распределила их по командам. Среди россиян в него попали Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин.

– Здорово, что четверка наших ребят вошла в историю, ведь они великие игроки. На самом деле в этот список должно было попасть больше русских игроков, - цитирует ТАСС Мутко. - Я действительно считаю, что это признание уровня нашего хоккея, очень рад за парней и за наш хоккей.



