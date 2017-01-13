14:02 | ХОККЕЙ — НХЛ

Виталий Мутко: "Овечкин встал на уровень с выдающимися хоккеистами мира"

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Статистика Александра ОВЕЧКИНА.Дух времени. Каким будет наследие Александра Овечкина

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подчеркнул, что капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, набрав 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, встал на уровень с остальными выдающимися игроками мира.

Всего в активе капитана "Кэпиталз" 1001 (546+455) балл в играх регулярки. Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Александр Овечкин - это истинный представитель российского хоккея, и он всегда это доказывает, человек всегда играет на пределе своих возможностей, - приводит ТАСС слова Мутко. - В целом, считаю, что Саша большой спортсмен, и не каждому дано достигнуть такого результата в лучшей хоккейной лиге мира.

Он встал на уровень со многими выдающимися хоккеистами мира. А что касается его преданности нашей сборной, то он приезжает всегда в сборную и выступает так, что все, что у него есть, он отдает.

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