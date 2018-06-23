Виталий Кравцов: "Деньги в России меня не удержат"

Нападающий Виталий Кравцов, выбранный "Рейнджерс" под девятым номером драфта-2018, заявил, что при ближайшей возможности покинет Россию и приедет в Северную Америку. У 18-летнего форварда остался один год контракта с "Трактором".

Челябинский форвард был признан лучшим новичком сезона КХЛ. В 16 играх Кубка Гагарина он набрал 11 (6+5) очков. Он стал первым российским игроком с 2015 года, выбранным "Рейнджерс".

- После окончания контракта - точно уеду. Ни деньги, ни что другое меня не остановят, - цитирует Кравцова официальный сайт НХЛ. - Можно сказать, что мечта взяла свое.

Я не думал, что буду выбран так высоко, но сейчас крайне рад и счастлив. Одно название "Рейнджерс" говорит само за себя. Я смотрел за игрой Хенрика Лундквиста еще будучи ребенком. До сих пор не могу поверить, что эта команда меня выбрала. Может быть, завтра проснусь и переосмыслю это.