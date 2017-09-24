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23:13 | Хоккей — НХЛ

Виталий Абрамов: "Комфортно ощущаю себя в "Коламбусе", постепенно нервозность в матчах проходит"


Нападающий Виталий Абрамов, выбранный "Коламбусом" на драфте НХЛ-2016, в интервью "СЭ" отметил, что за три сезона в Северной Америке привык к английскому языку и американскому и канадскому быту. Он также добавил, что в нескольких дебютных играх в НХЛ чувствовал нервозность, однако постепенно начинает чувствовать себя увереннее.

– В Америке вы не первый год. Тот опыт, который вы получили, играя в канадской юниорской лиге и фарм-клубе "Коламбуса" – "Кливленд Монстерс", – помогает освоиться в главной команде в бытовом и игровом плане?

– Конечно, ведь в Северной Америке я с 17 лет, провожу свой третий сезон здесь. Я привык к английскому языку, к американскому и канадскому быту, нет никаких сюрпризов, – сказал Абрамов. – Привык к маленьким площадкам, уверенно себя чувствую. С ребятами в "Коламбусе" еще в прошлом году познакомился, всех знаю, поэтому комфортно себя ощущаю в команде. Все подсказывают и подбадривают.

– В вашей третьей предсезонной игре за "Коламбус" (против "Чикаго". – Прим. "СЭ") вам удалось записать на свой счет первую передачу…

– Классное ощущение. Плюс ко всему – команда выиграла.

– "Коламбусу" удалось взять реванш у "Блэкхокс" за поражение за несколько дней до этого?

– Да, ведь в первой предсезонной игре мы дома уступили "Чикаго". Во второй – выиграли, так что все нормально. Выдержали давление в концовке встречи, да и вратарь хорошо сыграл.

– Вы уже комфортнее чувствуете себя на льду, мандраж энхаэловского дебюта прошел?

– Немного получше стало. В первых двух играх нервозность присутствовала, я боялся лишний раз где-то ошибиться. Сегодня получше было: с шайбой больше играл, на себя брал инициативу.

– Вам доверили позицию на левом краю первого звена. Чувствовали ответственность?

– Втянулся уже. Хочется всегда выходить в первом звене и продолжать показывать свою лучшую игру. Конечно, Александр Веннберг и Оливер Бьоркстранд – классные партнеры, хорошие передачи отдавали. Мы почувствовали друг друга, забили гол, еще было пару стоящих моментов. (Виктория БУЛАХОВА)

Полностью интервью Виталия Абрамова

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