Винс Трочек: "Тот факт, что Ягр все еще играет, просто взрывает мне мозг"

Форвард "Флориды" Винс Трочек считает удивительным, что Яромир Ягр все еще выступает на высоком уровне. 44-летний чешский хоккеист в этом сезоне вышел на второе место среди бомбардиров в истории НХЛ.

- Если подумать о том, что играешь с Ягром в одной команде серьезно, то это какое-то сумасшествие в хорошем смысле, - цитирует пресс-служба лиги Трочека. - Он выиграл Кубок Стэнли в начале 90-х, а спустя 20 лет мы с ним играем в одной команде. Тот факт, что он все еще играет и находится в великолепной форме, просто взрывает мне мозг. Это удивительно! Не могу представить лучший пример для подражания для молодых хоккеистов и для меня самого. Горжусь, что вместе выступаю с ним за "Флориду".