"Виннипег" взял верх над "Детройтом", Танев оформил дубль

"Виннипег" нанес поражение "Детройту" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. Первой звездой встречи признан нападающий "Джетс" Брэндон Танев, оформивший дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Детройт" – "Виннипег" – 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)
Голы: Гленденинг - 1 (Декейсер, Грин), 3:04 - 1:0. Лайне - 7 (Элерс, Шейфел), 15:30 - 1:1. Зеттерберг - 2 (Татар), 29:40 - 2:1. Шейфел - 6 (Лайне, Элерс), 42:01 - 2:2. Абделькадер - 2 (Татар, Зеттерберг), 50:48 - 3:2. Танев - 1 (Элерс, Шейфел), 52:24 - 3:3. Танев - 2 (Байфульен, Дане), 58:44 - 3:4. Элерс - 3 (п.в., Уилер), 59:54 - 3:5.
Вратари: Мразек (59:18 - 59:36, 59:52 - 59:54) - Хеллебайк.
Штраф: 2 - 8.
Броски: 33 (15+12+6) - 31 (8+9+14).
Наши: Марченко (18:18/2/-1) – Бурмистров (12:04/2/-1)
Детройт. Joe Louis Arena.