"Виннипег" выставил Бурмистрова на драфт отказов?

"Виннипег" принял решение выставить на драфт отказов российского нападающего Александра Бурмистрова. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Эллиотт Фридман.
Таким образом, в том случае, если ни один из клубов НХЛ в ближайшие сутки не подпишет контракт с 25-летним россиянином, он отправится в фарм-клуб "Джетс" в АХЛ. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Бурмистров провел 23 матча и набрал 2 (0+2) очка.
Burmistrov (WIN) on waivers today– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 1 января 2017 г.
Самурай Игорь
Ак Барс ждет!
22:17
disss
Добро пожаловать в КХЛ! ( в ЦСКА!?)
21:52
karlikf1
Ни одного гола за 22 игры! Всё закономерно - в фарм-клуб. Или выкупай контракт и дуй в Европу.
21:42