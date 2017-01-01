21:16 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Виннипег" выставил Бурмистрова на драфт отказов?

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"Виннипег" принял решение выставить на драфт отказов российского нападающего Александра Бурмистрова. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Эллиотт Фридман.

Таким образом, в том случае, если ни один из клубов НХЛ в ближайшие сутки не подпишет контракт с 25-летним россиянином, он отправится в фарм-клуб "Джетс" в АХЛ. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Бурмистров провел 23 матча и набрал 2 (0+2) очка.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Самурай Игорь

Ак Барс ждет!

22:17

disss

Добро пожаловать в КХЛ! ( в ЦСКА!?)

21:52

karlikf1

Ни одного гола за 22 игры! Всё закономерно - в фарм-клуб. Или выкупай контракт и дуй в Европу.

21:42

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