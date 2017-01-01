"Виннипег" выставил Бурмистрова на драфт отказов?

"Виннипег" принял решение выставить на драфт отказов российского нападающего Александра Бурмистрова. Об этом сообщил в своем твиттере журналист Эллиотт Фридман.

Таким образом, в том случае, если ни один из клубов НХЛ в ближайшие сутки не подпишет контракт с 25-летним россиянином, он отправится в фарм-клуб "Джетс" в АХЛ. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Бурмистров провел 23 матча и набрал 2 (0+2) очка.