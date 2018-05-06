"Виннипег" вышел вперед в серии с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" на своем льду уступил "Виннипегу" в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (2:6). "Джетс" повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра состоится 8 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

5-й матч

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Голы: Штястны - 4 (Лайне, Элерс), 27:44 - 0:1. Вебер - 1, 31:08 - 1:1. Коннор - 1 (Уилер, Шайфли), 32:30 - 1:2. Бафлин - 4 (Танев, Лаури), 34:35 - 1:3. Коннор - 2 (Уилер, Бафлин), 37:01 - 1:4. Джохансен - 5 (мен.), 37:59 - 2:4. Шайфли - 9 (Коннор, Уилер), 40:28 - 2:5. Перро - 1 (бол., Элерс), 46:23 - 2:6.

Вратари: Ринне (Сарос, 46:23) - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 2.

Броски: 40 (11+9+20) - 32 (7+15+10).

6 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-3.