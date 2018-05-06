"Виннипег" вышел вперед в серии с "Нэшвиллом"

"Нэшвилл" на своем льду уступил "Виннипегу" в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (2:6). "Джетс" повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра состоится 8 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
5-й матч
"Нэшвилл" - "Виннипег" - 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)
Голы: Штястны - 4 (Лайне, Элерс), 27:44 - 0:1. Вебер - 1, 31:08 - 1:1. Коннор - 1 (Уилер, Шайфли), 32:30 - 1:2. Бафлин - 4 (Танев, Лаури), 34:35 - 1:3. Коннор - 2 (Уилер, Бафлин), 37:01 - 1:4. Джохансен - 5 (мен.), 37:59 - 2:4. Шайфли - 9 (Коннор, Уилер), 40:28 - 2:5. Перро - 1 (бол., Элерс), 46:23 - 2:6.
Вратари: Ринне (Сарос, 46:23) - Хеллебайк.
Штраф: 6 - 2.
Броски: 40 (11+9+20) - 32 (7+15+10).
6 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 2-3.
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black rider.
Красота
08:00
gibson
Развалинами Нэшвилла удовлетворен.
07:44
ростовский свин
теперь надо собраться и убрать нэшвил в 6 играх,дома.В состав вернулся перро и армиа,и пег впервые в этой серии сыграл оптимальным составом топ 12,которым он играл в регулярке и против соты.Повторю свою мысль:классно иметь в составе большое количество мастеровитых парней(как у тампы и пега),в любой момент -любой игрок может выстрелить: в этой встрече - кайл конор,который до этого матча был незаметен в плове,нов регулярке забросил 30 шайб,было ясно что его голы дело времени.Ну а бафлин.уилер и шайфли идут на конн-) претенденты в лице гюнцеля и пстернака, наверное отсеяться-)))
07:20
maxcds
Большое чудо, что серия еще не закончена в пользу Винни. И если Нэшвиль каким-то образом затащит Винни в 7 игру, то тогда уже у хищей будет больше шансов пройти.
07:15