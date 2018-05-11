"Виннипег" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

"Виннипег" переиграл "Нэшвилл" в 7-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (5:1). "Джетс" одержал победу в серии и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с "Вегасом".

Первой звездой встречи стал нападающий Пол Штястны, отметившийся двумя голами и голевой передачей.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

7-й матч

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: Майерс - 3 (Элерс, Штястны), 8:41 - 0:1. Штястны - 5 (Танев, Чиаро), 10:47 - 0:2. Суббан - 4 (бол., Джохансен, Форсберг), 15:54 - 1:2. Шайфли - 10 (Уилер, Коннор), 37:50 - 1:3. Штястны - 6 (бол., Лайне, Бафлин), 51:59 - 1:4. Шайфли - 11 (п.в., Коннор, Уилер), 57:27 - 1:5.

Вратари: Ринне (Сарос, 10:47, 56:43 - 57:27) - Хеллебайк.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 37 (10+6+21) - 24 (8+9+7).

Наши: Емелин (9:41/1/0) - -.

11 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 3-4.