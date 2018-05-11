"Виннипег" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

"Виннипег" переиграл "Нэшвилл" в 7-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (5:1). "Джетс" одержал победу в серии и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с "Вегасом".
Первой звездой встречи стал нападающий Пол Штястны, отметившийся двумя голами и голевой передачей.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
7-й матч
"Нэшвилл" - "Виннипег" - 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Голы: Майерс - 3 (Элерс, Штястны), 8:41 - 0:1. Штястны - 5 (Танев, Чиаро), 10:47 - 0:2. Суббан - 4 (бол., Джохансен, Форсберг), 15:54 - 1:2. Шайфли - 10 (Уилер, Коннор), 37:50 - 1:3. Штястны - 6 (бол., Лайне, Бафлин), 51:59 - 1:4. Шайфли - 11 (п.в., Коннор, Уилер), 57:27 - 1:5.
Вратари: Ринне (Сарос, 10:47, 56:43 - 57:27) - Хеллебайк.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 37 (10+6+21) - 24 (8+9+7).
Наши: Емелин (9:41/1/0) - -.
11 мая. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 3-4.
ростовский свин
ринне провел серию не ровно ,просто американские горки-))) были матчи где он подтащил откровенно,матчи в виннипеге ему удались -а дома провалился-))) хэллебайк отыграл ровно и стабильно.какие матчи чуть лучше,какие то чуть хуже...в целом хэллебайк не опускается ниже какого определенного уровня -стабильность это очень важно.Пекарю ее не хватало.
06:39
fifa_guru
ростовский свин смотрел все игры Вегаса в ПО кроме одной. да, были игры где тушевались и выручал флери. но точно изобретательнее в атаке и самое главное быстрее чем нэшвилл играли. прям посмотришь одних, переключаешь и видишь разницу.
06:35
$n10nep$
Смотрел больше половины третьего периода. Нэшвилл ни одного голевого момента. Виннипег то понятно, на удержание играл. Какой же этот запад все-таки унылый))
06:35
fifa_guru
ну так-то в конце сезона в регулярке и Тампа, и Нэшвилл подсели. да и Вашингтон не феерил. зато неплохо играли НДД, Флорида, Колорадо, Бостон... СанХосе в принципе. и где они сейчас))
06:33
ростовский свин
фифа - не знаю,видя и от вегаса и от нэшвила ,от их игры у меня одно впечатление ..но ,не спорю ,может вегас и более изобретателен в атаке.
06:30
ростовский свин
васек -у тебя, как фаната пенс.из-за их побед -замылился взгляд-)Слишком ,ты зациклен на пингвинах,поэтому ты и прогноз делал на бывших -кингз ,пенс..при этом же видно было что они никакие по игре(в первую очередь кингз).ну не бывает так что бы команда -никакая по игре в регулярке,вдруг преображалась в плове,точнее бывает,но редко.Фундамент все равно должен быть.
06:25
unLost14
А Пэкарини знатно угробил Предаторов своими бабочками. Вот вам и потенциальная Везина. В очередной раз видим, что личные призы за регулярку-это хорошо, конечно, но....осадочек остаётся. В прошлом году Саню за менее очевидные вещи в 7 игре на вилы подымали, троллировали и плохими словами называли. Что ж тогда Пэкарини заслуживает?
06:25
ВеликийПашаБуре
Емелин едет в Копенгаген. Думаю пригодится!
06:22
Vasek
Лави - физрук, Предс подтвердили тенденцию последних 10 лет - финалист КС на след сезон обязательно делает шаг назад (исключение только Пенс в 08-09). Ростовскому отдельный поклон за уверенность в победе Виннипега. зы. если Чашку берет не Тампа, у НХЛ будет новейший чемпион. Давно такого не было))
06:15
fifa_guru
ростовский свин ,вегас по сути имеет ту же игровую модель что и нэшвилл // не согласен. какие комбинации треугольники делали в вегасе - у нэшвилла я не видел. у нэшвилла зачастую либо форсберг решит (красиво, да) либо раскатка с ударом защитника (йоси, суббан) аля бернс из санхосе
06:14
ростовский свин
унлост 14,благодарю за теплые слова,мне очень нравилась "чертова финская тройка" ахо -пульюярви и лайне.Поэтому когда джетс выбрали лайне на драфте,стал следить одним глазом.(так же ка за эдмонтоном и каролиной).Прекрасно помню как писали,что мэтьюзу и ,особенно лайне,не повезло в такие днища угодили-))))В прошлом году я болел за соту ,но за пегом следил и понял что потенциал у них громадный.Рад что чутье ,болельщика хоккея, с 30 летним стажем меня не подвело-)))
06:11
ростовский свин
фифа - посмотрим -пег в сезоне играл тяжело с вегасом,вегас по сути имеет ту же игровую модель что и нэшвилл,серия будет упорной.А вегас ,наконец то ,встретит серьезного соперника...пацифик нынче откровенно слаб.Судя по плову.Ну и в конец разгромленна теория кубкового опыта: пег разгромил в 7 матче матерый и опытный нэшвилл,и в финале команды -до этого плова не выигравшие в плове ни 1 матча-)))) Самое главное это мастерство и текущая форма команды...а опыт лишь небольшой бонус.
06:04
unLost14
Мои поздравления ростовскому свину! Единственный со всего форума, чья тёмная лошадка дала результат!!! С самого начала сезона он верил в их перспективы, всё чётко по полкам расставлял, красавец (даже еще с прошлого сезона предрекал подъём). Кто-то на Питов ставил как обычно, кто-то на Тампу, кто-то на Нэшвилл, даже Бостон проскакивал, но это всё не то (либо фавориты изначально с крутым составом, либо чемпионы действующие). И только свин гнул свою линию, упорно отбиваясь от дилетантов)))) Поздравляю, свин, жму руку))
06:01
gibson
Морис спас этот розыгрыш Кубка Стэнли, избавил нас от финалов кошмара с участием 4-х физруков:-) Ринне уничтожил свою команду, даже одной такой шайбы было бы много для 7-го матча, а тут их аж две. Мышелов. При всей абсолютной неудачности моего брэкета (Лос-Анджелес в финале это полный бред) я смог угадать 3 из 4 финалистов конференций и вышел на 3-е место в общем зачете:-) Ну что, ждем в финале Виннипег и Тампу?
06:00
fifa_guru
ростовский свин конечно шансы у Виннипега высоки на финал но я за Вегас))
05:59
ростовский свин
в 2009 году с каролиной пол морис доходил до финала конфы.но там был малкин в чудовищной форме-))) у вегаса малкина образца 2009 -нет.Надо выходить в финал.
05:58
ростовский свин
фифа ,есть: макс дс,блэк ридер.еще несколько человек сочувствующий канадцам.Я уже вторую серию немного раздеваю буков-)))
05:56
fifa_guru
Кстати да, сразу у многих брекет закрылся, в том числе и у меня ))
05:55
Adios Amigos R...
Отлично! Единственные, кто в брекете меня не подвели, так это пухи. Теперь надо делать выскочек и выходить в финал:%)
05:54
fifa_guru
Поздравляю фанатов Виннипега (а они тут есть кроме ростовского?)) с выходом! Как и говорил перед игрой, Нэшвиллу нельзя пропускать первым. Да и подтверждено статистикой - кто забивает первым в 7-м матче шанс на выигрыш в серии овер70%. Да тут еще и Ринне такого дурака пустил.. (да и вторая шайба так себе). Короче, неплохо помог кэнакам
05:52
ростовский свин
Сэхватит уже опечатываться.Джетс в полуфинале.5-1,потвердились мои слова о тенденциях в этой серии: 2 матча не берут вподряд,выигрывают в гостях.Сегодня зеркальное отражение того что было в 6 матче,только команды поменялись местами.В 3 периоде виннипег мастерски играл от обороны: форчек в средней зоне и на чужой синей,плотная опека в своей зоне..нэшвилл ничего не созда по сути..пег реализовал большинство за удаление джохасена)фол на лайне(,ну и шайфли забил финальный гвоздь и отправил предс в ад.-)))
05:47