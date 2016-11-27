"Виннипег" всухую победил "Нэшвилл"

"Виннипег" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нэшвилл" – 3:0. Отметим, что две шайбы из трех игроки "Джетс" отправили в пустые ворота соперника на последней минуте третьего периода. Благодаря этому успеху "Виннипег" прервал серию из пяти поражений кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Стэффорд - 1 (Трауба, Чиаро), 35:21 - 1:0. Шайфли - 12 (п.в., Уилер, Трауба), 59:18 - 2:0. Лаури - 6 (п.в.), 59:50 - 3:0.

Вратари: Хеллебайк - Сарос (58:31 - 59:18, 59:25 - 59:50).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 24 (4+13+7) - 42 (11+11+20).

Наши: - - - .

27 ноября. Виннипег. MTS Centre.