"Виннипег" в гостях победил "Сент-Луис"

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Сент-Луис" со счетом 3:2. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Джош Моррисси.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Торберн - 2 (мен., Уилер), 12:27 - 0:1. Стин - 3 (Пьетранджело, Боумистер), 25:16 - 1:1. Яшкин - 1 (Гуннарссон, Пьетранджело), 27:26 - 2:1. Лайне - 16 (Литтл, Элерс), 29:18 - 2:2. Литтл - 2 (Лайне, Бафлин), 60:17 - 2:3.

Вратари: Хаттон - Хатчинсон.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 22 (7+6+9+0) - 23 (8+5+9+1).

Наши: Тарасенко (18:29/3/-1), Якупов (9:09/0/1) - Бурмистров (11:16/0/-1).

4 декабря. Сент-Луис. Scottrade Center.