"Виннипег" разгромил "Питтсбург", Малкин забил гол

"Виннипег" разгромил "Питтсбург" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Джетс" прервали двухматчевую серию поражений, в то время как "Пингвины" проиграли уже две игры кряду.

Единственный гол за "Питтсбург" в этом матче забил нападающий Евгений Малкин. Для россиянина этот гол – пятый в сезоне. Всего на его счету 13 (5+8) очков в 13 встречах. В этой встрече он провел на льду почти 15 минут, за которые нанес 4 броска и провел силовой прием.

Ошибка Малкина привела к голу "Виннипега". Видео //

Малкин оправдался за свою ошибку. 5-й гол в сезоне. Видео

В составе победителей 4 (3+1) очка набрал Блэйк Уилер, также отличились Эндрю Копп, Джоэль Армиа и Марк Шайфли. Сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье – Брендан забросил свою первую шайбу в НХЛ.

Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отыграл 13 минут, за которые заработал двухминутное удаление и показатель полезности "+1".

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"Виннипег" – "Питтсбург" – 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)

Голы: Копп - 1 (Мэттайас, Энстрем), 1:20 - 1:0. Уилер - 2 (Шайфли, Коннор), 13:58 - 2:0. Уилер - 3 (Мэттайас, Шайфли), 17:44 - 3:0. Армиа - 2 (Хендрикс), 18:07 - 4:0. Уилер - 4 (Коннор), 18:18 - 5:0. МАЛКИН - 5 (бол., Кессел, Летанг), 37:02 - 5:1. Шайфли - 4 (бол., Уилер, Бафлин), 50:28 - 6:1. Лемье - 1 (Майерс, Армиа), 52:19 - 7:1.

Вратари: Хеллебайк - Мюррей (Десмит, 18:07).

Штраф: 22 - 22.

Броски: 24 (10+4+10) - 32 (7+15+10).

Наши: Куликов (13:11/0/+1) - Малкин (15:40/4/-1).

30 октября. Виннипег. Bell MTS Place.