"Виннипег" разгромил "Миннесоту" и впервые в истории вышел в 1/4 финала

"Виннипег" нанес разгромное поражение "Миннесоте" в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (5:0). Счет в серии стал 4-1. В четвертьфинале "Джетс" сыграет с победителем пары "Нэшвилл" - "Колорадо". Канадский клуб впервые в своей истории вышел в четвертьфинал плей-офф.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
5-й матч
"Виннипег" - "Миннесота" - 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)
Голы: Трауба - 1 (Шайфли, Коннор), 0:31 - 1:0. Литтл - 1 (Бафлин, Штястны), 5:42 - 2:0. Танев - 1, 11:10 - 3:0. Армиа - 1 (Бафлин, Копп), 11:59 - 4:0. Шайфли - 4 (бол., Штястны, Уилер), 40:32 - 5:0.
Вратари: Хеллебайк - Дубник (Стэлок, 11:59).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 26 (13+7+6) - 30 (9+10+11).
21 апреля. Виннипег. Bell MTS Place.
Счет в серии: 4-1.
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Werewolf
Упёртый русский Забавные тут ребята пишут... Логику они нашли... А если бы Сутер с Паризе не сломались у Соты (два главных лидера, так то!) - была бы совсем другая игра, не? Ну и думаю, что выход Нэшвилла в третий раунд вполне предсказуем. У них нет травмированных лидеров, как у Соты, у них опытный состав, в защите они гораздо сильнее, Ринне наверняка переиграет Байка, у них преимущество своей площадки, наконец._______Про площадку посмотри на пару вши-кбс, или ПП-фили.....Очень она помогает и тем, и тем ))))) Это фигня вообще
12:10
Антон Шипулин гений биатлона
БУДРО - НЕКУБКОВЫЙ! Проиграть дворовой Атланте 1-4 - это все равно что Тосно в полуфинале Кубка слить))) Вот такие у Овцы были тренеры... Еще один тафгай-силовик... Другой - рекорды по матчам в лиге ставит (и ни одного выхода в финал конфы даже за столько лет)... Победители, че! Менеджмент - уровень Бог!
10:28
Антон Шипулин гений биатлона
БУДРО - НЕКУБКОВЫЙ! Вот такие у Овцы были тренеры... Еще один тафгай-силовик... Другой - рекорды по матчам в лиге ставит (и ни одного выхода в финал конфы даже за столько лет)... Победители, че! Менеджмент - уровень Бог!
10:28
bezik
Если говорить про опыт в ПО, то паризе с Кови доиащили НДД до финала, так что всякие Нидеррайтеры и Цукеры не настолько важны. Да фиг с ней, с Сотой. На Западе Вегас - Сан-хосе интересно, а Нэшвилл - Пег так, биомусор
08:14
fifa_guru
Упёртый русский Паризе все же краек. есть Закер, Нидеррайтер. выходите и доказывайте что вы тоже топ. Да и в будущем контракте будет учтено :)
08:10
fifa_guru
bezik fifa guru, зачем искать? Любая команда без лучшего заща и топ-3 в атаке прилично просядет. С ними, уверен, Сота взяла бы, минимум,еще 1 матч. Кстати, удивлён, что Сота в дедлайн была пассивна // согласен. но мы конкретно про этот матч?) кстати, согласно твоей позиции поставил на 4-2 в пользу кэнаков
08:05
Упёртый русский
Для Соты потеря Сутера и Паризе - это как потеря Малкина с Кросби для ПП - стержневые игроки оба. И состав Соты гораздо менее глубокий, разумеется, чем у Пега, при этом. Не факт, конечно, что Сота бы с ними в составе выиграла серию, но была бы совсем другая игра - 100 процентов.
07:55
bezik
fifa guru, зачем искать? Любая команда без лучшего заща и топ-3 в атаке прилично просядет. С ними, уверен, Сота взяла бы, минимум,еще 1 матч. Кстати, удивлён, что Сота в дедлайн была пассивна
07:51
Vasek
ахаха, что там сотворили Жуки ))) З.Ы. Пеги молодцы. Зацепись Сота за первую игру, были бы шансы. Но глубина состава решила
07:41
fifa_guru
В матчах против Виннипега Соте бы не помог ни Сутер ни Паризе. в этом я даже не сомневаюсь. теперь только следующий сезон ждать. Да, Виннипег без травмированных, но тренер должен ставить игру а не делать ставку на игроков. В ПО всегда надо быть готовым к травмам игрока без большой потери качества игры. Сейчас идет первый раунд, а уже смотрите сколько потерь - Комаров, Бержерон, Бураковски, Веннберг. плюс были кратковременные потери - Кутюрье, Кадри (дисква). Это только 6 игр прошло. даже не раунд. Всегда надо быть готовым к этому. Или что, Сутера нет и искать оправдания?))
07:39
Упёртый русский
Забавные тут ребята пишут... Логику они нашли... А если бы Сутер с Паризе не сломались у Соты (два главных лидера, так то!) - была бы совсем другая игра, не? Ну и думаю, что выход Нэшвилла в третий раунд вполне предсказуем. У них нет травмированных лидеров, как у Соты, у них опытный состав, в защите они гораздо сильнее, Ринне наверняка переиграет Байка, у них преимущество своей площадки, наконец. Пег и так сделал шаг вперед в этом сезоне - мавр может уходить...
07:31
bezik
А причём тут Будро? Сутер очень не вовремя сломался, Паризе, забившего 3 в 3, сломали. Зря Стюарта слили в дедлайн, навалом бы тому же Баффу, например. Спарджен не вполне здоров. Пег молодцы, конечно. С Колорадо будут играть, надеюсь
07:26
fifa_guru
ростовский свин согласен почти со всем. Сейчас смотрю Нэшвилл, вообще скорость медленная. в атаке все плохо. нет комбинаций. зато защита не напрягается (первый период не смотрел может там что и было у лавин). но про сравнение защиты с тобой не согласен. у нэшвилла она факт лучше и сильнее. это даже не обсуждается. и даже если Нэшвилл влетит 0-4 Виннипегу вряд ли изменю свое мнение. кто такие труба и кто там еще?))) по сравнению с йоси и суббаном которым еще и в атаке приходится работать
06:43
fifa_guru
туда им и дорога) не нравится сота при Будро. сделал не понять что, команда посредственность. там даже выделить то некого. это как взять красивое небо со звездами и превратить в однородное, пасмурное. при другом тренере паризе, стаал или еще кто могли и раскрыться. отсюда и статьи про некубковость тренера. Будро, убирайся))
06:41
ростовский свин
maxcds..ну пацифик и мне казался ровным - что там будет борьба в парах,а вот в центре пег и предс явно выделялись еще с января.На западе происходит пересменка : лидеры предыдущих лет откатываються,нове команды выходят на первый план.На востоке этот процесс не за горами.
06:26
maxcds
ростовский свин, самое интересное, что каждая пара на "ровном" западе похоже закончит серии максимум в пяти.
06:13
ростовский свин
ожидалось , согласен с maxcds ,если есть поставленная игра и талант - то по..ю на этот опыт-) в конце концов это дело наживное.Вон суперопытные короли и утки уже на пляжах откисают.Хэллебайк потверждает, 2 шатаута ,и во 2 игре 40 секунд не хватило,вратарскую дуэль хель выиграл у дубины.потому что более сильный и перспективный вратарь ,как я и писал. а мне не верили-) Вообще центр на редкость предсказуемый - второй раунд пег -нэшвил,еще с конца января предсказывался специалистами,без всяких больных фантазий типа -сент луиса или далласа-)Ну разве что атлантика -бостон -тампа таже история.Пег остался единственой канадской командой в плове и у него хорошие шансы.Нэшвил не выглядит сильнее -пег может дать такой темп,от которого у предс закружиться голова .Линии обороны и вратари сопостовимые : 4 защитников пега морриси -троуба, бафлин -майерс не хуже 4 нэшвила,по нападению пег сильнее -звезднее.
05:50
maxcds
Против лома нет приема. И все равно на кубковый опыт, когда есть игра. Хель удивляет.
05:37
Sправедливый
"Виннипег" с победой и первым проходом! Мощно играют, конечно! Думаю, любому противнику не поздоровиться. Может уже и готовы (а что вот вдруг и сразу) к покорению вершины?
05:31
roughboy
Вот и славненько..
05:27
Adios Amigos R...
Какой же бл гадёныш этот Хеллибек....Стоило слить его и тут же два сухаряна подряд....Убил бы если бы встретил, имхо...))
05:16