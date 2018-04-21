"Виннипег" разгромил "Миннесоту" и впервые в истории вышел в 1/4 финала

"Виннипег" нанес разгромное поражение "Миннесоте" в 5-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (5:0). Счет в серии стал 4-1. В четвертьфинале "Джетс" сыграет с победителем пары "Нэшвилл" - "Колорадо". Канадский клуб впервые в своей истории вышел в четвертьфинал плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

5-й матч

"Виннипег" - "Миннесота" - 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Голы: Трауба - 1 (Шайфли, Коннор), 0:31 - 1:0. Литтл - 1 (Бафлин, Штястны), 5:42 - 2:0. Танев - 1, 11:10 - 3:0. Армиа - 1 (Бафлин, Копп), 11:59 - 4:0. Шайфли - 4 (бол., Штястны, Уилер), 40:32 - 5:0.

Вратари: Хеллебайк - Дубник (Стэлок, 11:59).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (13+7+6) - 30 (9+10+11).

21 апреля. Виннипег. Bell MTS Place.

Счет в серии: 4-1.