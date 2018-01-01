"Виннипег" разгромил "Эдмонтон"

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" - 5:0. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 18 минут 10 секунд, нападающий "Ойлерз" Антон Слепышев отыграл 11 минут 57 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Виннипег" - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Дане - 1 (Хендрикс, Чиаро), 2:34 - 0:1. Уилер - 11 (Коннор), 13:16 - 0:2. Коннор - 13 (бол., Лайне, Лаури), 31:17 - 0:3. Литтл - 7 (Моррисси), 39:57 - 0:4. Перро - 10 (бол., Армиа, Литтл), 47:26 - 0:5.
Вратари: Тэлбот - Хеллебайк.
Штраф: 6 - 4.
Броски: 35 (9+14+12) - 38 (10+17+11).
Наши: Слепышев (11:57/0/-1) - Куликов (18:10/3/0).
Эдмонтон. Rogers Place.
Материалы других СМИ
ростовский свин
отличный был матч в исполнении пега! полное преимущество..эдмонтон за весь матч практически ничего не создал у ворот джетс...статистически по броскам почти равенство -но это только видимость: нефть в основном бросала издалека-совершенно неопасные открытые броски -с которыми хэллебайк справлялся легко.Шмели же запирали эдмонтон в его зоне и возили - по минуте не выпуская нефтянников из своей зоны.По игре в чужой зоне пег одна из лучших команд лиги.4 из 5 шайб были забиты в пустой угол ворот с пятака-либо после передачи, либо после отскока от талбота...конор забил с подправления ,после броска ,тоже с пятака.ЧЕм занималась оборона нефти вообще непонятно..пег произвел мощное впечатление -и это еще без шайфли, бафлина и энстрема -ведущего центра и второй пары защитников....
10:37