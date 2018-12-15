"Виннипег" продлил победную серию, обыграв "Чикаго"

"Виннипег" в овертайме выиграл у "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Джетс" одержал четвертую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Виннипег" - 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Шайфли - 19 (бол., Уилер, Бафлин), 14:18 - 0:1. Тэйвз - 15 (Кит, Саад), 19:49 - 1:1. Тэйвз - 16 (Саад, Дальстрем), 33:07 - 2:1. Лайне - 23 (Литтл, Моррисси), 35:56 - 2:2. Перро - 6 (Шайфли, Уилер), 39:42 - 2:3. Густафссон - 6 (Кит, Тэйвз), 59:52 - 3:3. Шайфли - 20 (Моррисси), 60:50 - 3:4.

Вратари: Кроуфорд (59:32 - 59:52) - Броссуа.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 37 (13+13+11+0) - 42 (14+11+14+3).

Наши: - - Куликов (14.06/1/0).

15 декабря. Чикаго. United Center.