00:08 | Хоккей — НХЛ

"Виннипег" подписал Михаила Бердина


"Виннипег" заключил контракт с российским вратарем Михаилом Бердиным. 20-летний голкипер заключил трехлетний контракт на общую сумму 2,3 миллиона долларов.

Последние два сезона воспитанник "Салавата Юлаева" отыграл в USHL в составе "Су-Фолс". В минувшем чемпионате он провел 45 матчей, пропускя в среднем 2,69 гола, отражая 92,2 процента бросков. 

В составе юниорской сборной России он завоевал серебро чемпионата мира-2015 и вошел в символическую сборную турнира. 

"Джетс" выбрал Бердина на драфте НХЛ-2016 под обшим 157-м номером.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!