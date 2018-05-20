"Виннипег" подписал Михаила Бердина

"Виннипег" заключил контракт с российским вратарем Михаилом Бердиным. 20-летний голкипер заключил трехлетний контракт на общую сумму 2,3 миллиона долларов.

Последние два сезона воспитанник "Салавата Юлаева" отыграл в USHL в составе "Су-Фолс". В минувшем чемпионате он провел 45 матчей, пропускя в среднем 2,69 гола, отражая 92,2 процента бросков.

В составе юниорской сборной России он завоевал серебро чемпионата мира-2015 и вошел в символическую сборную турнира.

"Джетс" выбрал Бердина на драфте НХЛ-2016 под обшим 157-м номером.