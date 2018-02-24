"Виннипег" победил "Сент-Луис", Хеллебайк отразил все 34 броска по своим воротам

"Виннипег" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Джетс" по два очка набрали Кайл Коннор, Блейк Уилер и Марк Шайфли. Вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк отразил все 34 броска по своим воротам.

Российский нападающий "Блюз" Владимир Тарасенко провел на льду 20 минут 43 секунды и нанес два броска по воротам, а Иван Барбашев за 12 минут 54 секунды не нанес ни одного броска.

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" – "Виннипег" – 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Голы: Петан – 2 (Шайфли), 10:03 – 0:1. Уилер – 18 (Коннор, Шайфли), 10:48 – 0:2. Коннор – 22 (бол., Уилер, Бафлин), 18:31 – 0:3. Лайне – 29 (Элерс, Копп), 26:04 – 0:4.

Вратари: Аллен – Хеллебайк.

Штраф: 12 – 10.

Броски: 34 (14+5+15) – 23 (11+5+7).

Наши: Барбашев (12:54/0/-1), Тарасенко (20:43/2/0) – Куликов (15:02/1/1).

24 февраля. Сент-Луис. Scottrade Center.