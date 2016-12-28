"Виннипег" победил "Чикаго", Анисимов забросил шайбу, Панарин отдал передачу

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил "Чикаго" со счетом 3:1. Единственную шайбу в составе "Блэкхокс" забросил российский нападающий Артем Анисимов. Одним из его ассистентов выступил соотечественник Артемий Панарин.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Виннипег" - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Уилер - 11 (Литтл, Трауба), 8:27 - 0:1. Шайфли - 15 (Трауба, Элерс), 14:48 - 0:2. АНИСИМОВ - 15 (Кейн, ПАНАРИН), 27:37 - 1:2. Стэффорд - 2 (Петан, Дане), 42:27 - 1:3.

Вратари: Кроуфорд (57:00) - Хеллебайк.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 35 (13+12+10) - 34 (13+13+8).

Наши: Анисимов (20:41/2/1), Панарин (23:24/1/0) - -.

28 декабря. Чикаго. United Center.