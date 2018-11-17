"Виннипег" по буллитам проиграл "Баффало"

"Баффало" на выезде по буллитам обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды использовали по семь попыток. Автором победного буллита стал Конор Шири.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Баффало" – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Коннор – 9 (Лайне, Литтл), 27:10 – 1:0. Скиннер – 14 (бол., Айкел, Далин), 40:53 – 1:1.

Победный буллит: Шири.

Вратари: Броссуа – Хаттон.

Штраф: 6 – 2.

Броски: 26 (12+8+5+1) – 32 (4+16+10+2).

17 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.