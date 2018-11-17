"Виннипег" по буллитам проиграл "Баффало"

"Баффало" на выезде по буллитам обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команды использовали по семь попыток. Автором победного буллита стал Конор Шири.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Баффало" – 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Коннор – 9 (Лайне, Литтл), 27:10 – 1:0. Скиннер – 14 (бол., Айкел, Далин), 40:53 – 1:1.
Победный буллит: Шири.
Вратари: Броссуа – Хаттон.
Штраф: 6 – 2.
Броски: 26 (12+8+5+1) – 32 (4+16+10+2).
17 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.
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