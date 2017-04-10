"Виннипег" - первый в рейтинге команд, в которые игроки не хотят переходить

"Виннипег" стал наименее привлекательным для игроков клубом НХЛ, сообщает ESPN. Журналисты опросили девятерых агентов, чтобы те назвали по три команды, запреты на обмен в которые чаще всего фигурируют в контрактах или в переговорах. Если агент ставил клуб на первое место по частоте таких упоминаний, то команда получала три зачетных очка, за вторую позицию – два, за третью – одно.

Возглавил рейтинг "Виннипег", набравший наибольшую сумму баллов. Второе место занял "Эдмонтон", третью позицию – "Айлендерс". Далее расположились "Аризона", "Флорида" и "Баффало". В предыдущие два года "Эдмонтон" занимал первое место в рейтинге.