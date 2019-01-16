"Виннипег" переиграл "Вегас"

"Виннипег" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Нападающий "Джетс" Кайл Коннор набрал 3 (2+1) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Вегас" - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Голы: Коннор - 17 (мен., Литтл), 25:45 - 1:0. Перро - 10, 36:23 - 2:0. Пирри - 8 (Макнэбб, Штястны), 41:03 - 2:1. Коннор - 18 (п.в., Шайфли, Уилер), 58:47 - 3:1. Шайфли - 25 (п.в., Коннор, Уилер), 59:54 - 4:1.
Вратари: Броссуа - Флери (57:37 - 58:47, 59:14 - 59:54).
Штраф: 12 - 4.
Броски: 27 (9+7+11) - 44 (10+26+8).
Наши: Куликов (20.46/0/+1) - -.
16 января. Виннипег. Bell MTS Place.
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