"Виннипег" переиграл "Аризону", Бурмистров набрал очко

"Виннипег" взял верх над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Первой звездой встречи признан защитник "Джетс" Джейкоб Трауба, ставший автором гола. В составе "Койотс" результативной передачей отметился россиянин Александр Бурмистров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Аризона" – 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)

Голы: Джурис – 2 (Круз), 2:49 – 0:1. Моррисси – 3 (Бафлин, Перро), 3:36 – 1:1. Экман-Ларссон – 9 (бол., Доун), 8:50 – 1:2. Уилер – 14 (Перро, Литтл), 23:03 – 2:2. Копп – 5 (Торберн, Петан), 24:42 – 3:2. Армиа – 3 (Мэттайас, Бафлин), 32:49 – 4:2. Трауба – 3 (Стэффорд, Шайфли), 47:42 – 5:2. Элерс – 15 (Постма), 48:59 – 6:2. Чикран – 2 (БУРМИСТРОВ, Врбата), 54:42 – 6:3.

Вратари: Павелец – Смит (Доминге, 48:59).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 39 (8+19+12) – 33 (12+8+13).

Наши: – – Бурмистров (20:44/2/+1).

Виннипег. MTS Centre.