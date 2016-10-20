"Виннипег" одолел "Торонто", уступая 0:4

"Виннипег" нанес поражение "Торонто" в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4. Примечательно, что "Джетс" уступал по ходу второго периода со счетом 0:4, но смог переломить ход встречи. Первая звезда поединка - форвард победившей команды Патрик Лайне, оформивший хет-трик. В составе "Мэйпл Ливз" результативной передачей отметился защитник Никита Зайцев.

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Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Торонто" – 5:4 ОТ (0:2, 1:2, 3:0, 1:0)

Голы: Кэррик - 1 (ван Римсдайк, Марнер), 6:46 - 0:1. Кадри - 1 (Рилли, Михалек), 16:12 - 0:2. Нюландер - 1 (бол., Мэттьюс, ЗАЙЦЕВ), 26:47 - 0:3. Кадри - 2 (бол., Нюландер, Комаров), 26:55 - 0:4. Майерс - 1 (Шейфел, Маттиас), 33:04 - 1:4. Лайне - 2 (Байфульен, Шейфел), 41:00 - 2:4. Шейфел - 3 (Моррисси, Стаффорд), 46:05 - 3:4. Лайне - 3 (бол., Элерс), 59:05 - 4:4. Лайне - 4 (Байфульен), 62:40 - 5:4.

Вратари: Хатчинсон (58:45 - 59:05) - Андерсен.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (10+11+12+1) - 40 (8+15+13+4).

Наши: Бурмистров (13:38/0/0) – Зайцев (24:33/0/-1)

Виннипег. MTS Centre.