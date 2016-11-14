"Виннипег" одолел "Лос-Анджелес" по буллитам

"Виннипег" взял верх над "Лос-Анджелесом" в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Автором победного буллита стал Марк Шейфел. Первая звезда встречи – форвард "Джетс" Кайл Лаури, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Лос-Анджелес" – 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пирсон - 6 (Перселл, Льюис), 5:38 - 0:1. Лаури - 4 (бол., Петан, Энстрем), 14:04 - 1:1. Дане - 3 (бол., Энстрем, Лаури), 17:55 - 2:1. Гилберт - 1 (Нолан), 52:58 - 2:2.

Победный буллит: Шейфел.

Вратари: Хеллебайк - Будай.

Штраф: 15 - 14.

Броски: 29 (13+8+8+0) - 29 (6+6+15+2).

Виннипег. MTS Centre.