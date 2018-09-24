"Виннипег" одержал победу над "Эдмонтоном"

"Виннипег" обыграл "Эдмонтон" в предсезонном матче НХЛ - 5:3. По дублю в составе "Джетс" сделали нападающие Марк Шайфли и Скайлер Маккензи. Защитник Дмитрий Куликов отыграл 18 минут 22 секунды.

НХЛ

Предсезонный матч

"Виннипег" - "Эдмонтон" - 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Голы: Шайфли - 1 (бол., Уилер, Бафлин), 3:45 - 1:0. Ямамото - 3 (Беннинг, Маклеод), 7:33 - 1:1. Бир - 2 (бол., Каджула, Стром), 13:02 - 1:2. Маккензи - 1 (Морроу, Эверберг), 27:42 - 2:2. Шайфли - 2 (мен., Уилер), 30:01 - 3:2. Уилер - 2 (бол., Бафлин, Шайфли), 47:24 - 4:2. Маккензи - 2 (Сьюз, Эверберг), 50:23 - 5:2. Ямамото - 4 (Нерс, Беннинг), 59:20 - 5:3.

Вратари: Хеллебайк - Коскинен.

Броски: 21 (4+5+12) - 41 (11+18+12).

Наши: Куликов (18:22/1/1) - -.

24 сентября. Виннипег. Bell MTS Place.