"Виннипег" обыграл "Вашингтон", Кузнецов и Овечкин сделали голевые передачи

"Виннипег" на своем льду выиграл у "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Это второе подряд поражение "Кэпиталз" в овертайме. В составе гостей голевыми передачами отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

В другой встрече "Миннесота" дома обыграла "Рейнджерс" (3:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Шайфли - 16 (Бафлин, Перро), 14:41 - 1:0. Бэкстрем - 14 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 19:37 - 1:1. Бураковски - 5 (Эллер, Чейссон), 31:22 - 1:2. Карлсон - 10 (КУЗНЕЦОВ, Коннолли), 47:01 - 1:3. Литтл - 12 (Рословик, Бафлин), 51:30 - 2:3. Шайфли - 17 (мен., Уилер, Перро), 59:45 - 3:3. Майерс - 6 (Шайфли), 62:35 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк (58:12 - 59:45) - Холтби.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 44 (13+14+15+2) - 27 (13+9+4+1).

Наши: Куликов (12:40/1/-1) - Кузнецов (17:00/1/0), Овечкин (20:50/5/-2), Орлов (25:36/1/-1).

Виннипег. Bell MTS Place.

"Миннесота" - "Рейнджерс" - 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Голы: Стаал - 25, 3:09 - 1:0. Паризе - 3, 4:34 - 2:0. Фолиньо - 6 (Винник, Эрикссон Эк), 6:17 - 3:0. Гилмор - 1 (бол., Дианджело, Хэйс), 8:50 - 3:1. Хэйс - 13 (бол., Грабнер, Пионк), 31:46 - 3:2.

Вратари: Дубник - Лундквист (58:50).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (13+8+8) - 34 (11+19+4).

14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.