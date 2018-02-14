"Виннипег" обыграл "Вашингтон", Кузнецов и Овечкин сделали голевые передачи

"Виннипег" на своем льду выиграл у "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Это второе подряд поражение "Кэпиталз" в овертайме. В составе гостей голевыми передачами отметились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.
В другой встрече "Миннесота" дома обыграла "Рейнджерс" (3:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Шайфли - 16 (Бафлин, Перро), 14:41 - 1:0. Бэкстрем - 14 (ОВЕЧКИН, Уилсон), 19:37 - 1:1. Бураковски - 5 (Эллер, Чейссон), 31:22 - 1:2. Карлсон - 10 (КУЗНЕЦОВ, Коннолли), 47:01 - 1:3. Литтл - 12 (Рословик, Бафлин), 51:30 - 2:3. Шайфли - 17 (мен., Уилер, Перро), 59:45 - 3:3. Майерс - 6 (Шайфли), 62:35 - 4:3.
Вратари: Хеллебайк (58:12 - 59:45) - Холтби.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 44 (13+14+15+2) - 27 (13+9+4+1).
Наши: Куликов (12:40/1/-1) - Кузнецов (17:00/1/0), Овечкин (20:50/5/-2), Орлов (25:36/1/-1).
Виннипег. Bell MTS Place.
"Миннесота" - "Рейнджерс" - 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)
Голы: Стаал - 25, 3:09 - 1:0. Паризе - 3, 4:34 - 2:0. Фолиньо - 6 (Винник, Эрикссон Эк), 6:17 - 3:0. Гилмор - 1 (бол., Дианджело, Хэйс), 8:50 - 3:1. Хэйс - 13 (бол., Грабнер, Пионк), 31:46 - 3:2.
Вратари: Дубник - Лундквист (58:50).
Штраф: 8 - 4.
Броски: 29 (13+8+8) - 34 (11+19+4).
14 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
ростовский свин
fifa_guru..конечно неизвестно -я пегу ничего и не предрекаю-но у команды есть лицо и состав сильный -чего уж, скромничать-) ...пег в плов выходит я думаю не для того что бы там быть статистом и вылететь после 4 матчей....
11:32
Werewolf
Упёртый русский Werewolf Упёртый русский ростовский свин Монте-Кристо (Мститель) ..сегодня стартует ОЛимпийский турнир по хоккею - а клубы нхл ночью как под заказ выдали отличный игровой день - интересно будет сравнить уровень хоккея на контрастах..._____________ Вашингтон сегодня проиграл, Тампа - тоже, Блюз и Филли - тоже. Дурацкий сегодня день в НХЛ. Хотя тебя понимаю, твои Пег, Каролина, Питтсбург, Вегас и Бостон выиграли. Только мой Коламбус чуток скрасил мне день...______А чем тебе Филя лучше питтсбурга? И там, и там по одному русскому. Ты ж этим принципом руководствуешься?________________ В Питтсбурге слишком много негатива для меня собрано. Команда Марио Лемьё, который отобрал у нас КК-87 как хоккеист.(не считая судей и пр.) Команда Кросби - тут комменты излишни. Команда - камень преткновения для Сани Овечкина с Кузей и Орли на пути к КС, а пара лет назад и для Никитоса с Васей и Владом. Даже наличие Жени Малкина не перевешивает для меня этот негатив. Потому что он там всё равно не на первых ролях, хотя мог бы быть и на первых в любой команде... Но когда ПП играл с НП - я был за ПП, сам понимаешь, почему. Вообще, для меня хоккей без россиянцев - не хоккей..______негатив к кэнакам сильнее любви к своим? Так-то у вшей играет чувак, который нам победный буллит положил (гад такой). Может и их тогда в топку? )
11:14
fifa_guru
ростовский свин Вашики слабые. а Пегу на западе биться.. так что ничего еще неизвестно)
11:12
Упёртый русский
Werewolf Упёртый русский ростовский свин Монте-Кристо (Мститель) ..сегодня стартует ОЛимпийский турнир по хоккею - а клубы нхл ночью как под заказ выдали отличный игровой день - интересно будет сравнить уровень хоккея на контрастах..._____________ Вашингтон сегодня проиграл, Тампа - тоже, Блюз и Филли - тоже. Дурацкий сегодня день в НХЛ. Хотя тебя понимаю, твои Пег, Каролина, Питтсбург, Вегас и Бостон выиграли. Только мой Коламбус чуток скрасил мне день...______А чем тебе Филя лучше питтсбурга? И там, и там по одному русскому. Ты ж этим принципом руководствуешься?________________ В Питтсбурге слишком много негатива для меня собрано. Команда Марио Лемьё, который отобрал у нас КК-87 как хоккеист.(не считая судей и пр.) Команда Кросби - тут комменты излишни. Команда - камень преткновения для Сани Овечкина с Кузей и Орли на пути к КС, а пара лет назад и для Никитоса с Васей и Владом. Даже наличие Жени Малкина не перевешивает для меня этот негатив. Потому что он там всё равно не на первых ролях, хотя мог бы быть и на первых в любой команде... Но когда ПП играл с НП - я был за ПП, сам понимаешь, почему. Вообще, для меня хоккей без россиянцев - не хоккей...
10:48
ростовский свин
Упёртый русский..я не только за победы команд которым симпатизирую - последние 10 минут в матчах пег-вашингтон и блюз -нэшвилл - в обоих случаях погони с -2 и -3 отыгрыши на последних секундах с пустыми воротами и победы в овертаймах,крутые сценарии...
10:23
Werewolf
Упёртый русский ростовский свин Монте-Кристо (Мститель) ..сегодня стартует ОЛимпийский турнир по хоккею - а клубы нхл ночью как под заказ выдали отличный игровой день - интересно будет сравнить уровень хоккея на контрастах..._____________ Вашингтон сегодня проиграл, Тампа - тоже, Блюз и Филли - тоже. Дурацкий сегодня день в НХЛ. Хотя тебя понимаю, твои Пег, Каролина, Питтсбург, Вегас и Бостон выиграли. Только мой Коламбус чуток скрасил мне день...______А чем тебе Филя лучше питтсбурга? И там, и там по одному русскому. Ты ж этим принципом руководствуешься?
10:23
Упёртый русский
ростовский свин Монте-Кристо (Мститель) ..сегодня стартует ОЛимпийский турнир по хоккею - а клубы нхл ночью как под заказ выдали отличный игровой день - интересно будет сравнить уровень хоккея на контрастах..._____________ Вашингтон сегодня проиграл, Тампа - тоже, Блюз и Филли - тоже. Дурацкий сегодня день в НХЛ. Хотя тебя понимаю, твои Пег, Каролина, Питтсбург, Вегас и Бостон выиграли. Только мой Коламбус чуток скрасил мне день...
10:18
ростовский свин
Монте-Кристо (Мститель) ..сегодня стартует ОЛимпийский турнир по хоккею - а клубы нхл ночью как под заказ выдали отличный игровой день - интересно будет сравнить уровень хоккея на контрастах...
09:21
Монте-Кристо (Мститель) .
А теперь ждем матч наших со словаками. Думаю, что победят со счетом 5:1 или 5:2. Словаки уже не те, что лет 10-15 назад. Но и много пропустить не должны от колхозной сборной. Хоть и много забить не должны. Только это менее предсказуемо. Игра наших вратарей и защитников всегда загадка. Могут начать себе привозить. Ждем-с...
08:41
kargot
Бигла жаль. Тем более, голешник бы был 100%, если б не удар. Бафлину дискву однозначно надо давать. Слишком грязно, хотя оно того стоило, по итогу
08:28
Монте-Кристо (Мститель) .
Биглу возможно ребро сломали. Со всей силы, с размаха ударили в район печени, в верхнюю ее часть. И всего две минуты дали Бафлину ?! Думаю, что НХЛ добавит. Но если Бигл травмирован, то еще большие проблемы Вашингтону гарантированы. На Бигле держалось четвертое звено.
08:23
ростовский свин
пег наконец то сыграл как он обычно играет:снова быстро,классную спинораму исполнил бафлин в эпизоде в с первой шайбой,шайфли вернулся по настоящему: и в очередной раз восхищусь подбором игроков нападения у пега -это одно из лучших нападений лиги - все игроки техничные,отлично катаются,быстрые...
08:09
ростовский свин
эта игра доказывает ,что пег в плове будет не плюшевым, я как то писал что состав команд ы почти целиком североамериканский -отсюда и такой форчек и борьба до конца,концовочка конечно эпическая,такие эмоции испытывал разве что в прошедшем плове когда анахайм и гецлаф вырвали знаменитый матч у эдмонтона тоже с пустыми воротами...
07:58
Монте-Кристо (Мститель) .
После тупой передачи Кузнецова за ворота Виннипега в борьбу на последней минуте я подумал, что Вашингтон пропустит. За тупость надо платить. Пропустили. А отдай Кузнецов назад свободному Карлсону, затей простую перепасовку с откатом в среднюю зону и выиграли бы без проблем. Хуже Кузнецова только Орлов. Второй гол его ошибка. Он постоянно проигрывает позиционную борьбу, не дорабатывает. Не успевает накрыть своего соперника. Стабильно из-за этого Вашингтон пропускает. Когда забивались третий и четвертый гол, то Орлов тоже играл не идеально. В хорошей команде не должно быть такого защитника. И он не исправится уже. Перестал спасать и Холтби. Конечно, он тащит полумертвый Вашингтон. НО временами стал давать слабину. Подтверждение тому сегодняшний матч и прошлый с Детройтом. В декабре и январе за ним такого не наблюдалось. И даже в октябре и ноябре, когда у Вашингтона в обороне был проходной двор, то и тогда Холтби играл лучше.
07:51
ростовский свин
фактор шайфли ....
07:44
absentRUneta
За 25 секунд до конца при счете 3-2 Вашингтон получил большинство. Как можно было просрать этот матч, как можно пропускать в большинстве за 15с. до конца и потом сливать в овертайме. Это просто маразм!!!!!!!!!!!
07:29
Весёлый©
Смотрел концовку и могу с полно уверенностью заявить (чтобы там не заявил Мститель), что матч проигран из-за ошибок АО, пусть и косвенных. Во время гола Литтла была классическая "подстраховка от Александра Овечкина", когда обе команды уже в зоне, а кто-то до боли знакомо въезжает на прямых нога в неё (я аж заскринил на повторе), в третьей шайбе он зачем-то занял позицию защитника при своей атаке, а шайба из-за ворот отскочила туда, где он должен был находиться, в ЛКВ, и мог перехватить. После чего развернулась последняя атака Пегов. Ну и в овертайме он не до конца накрыл продравшегося к воротам Шайфли. Вроде бы пустяки, но мы-то с вами знаем цитату Дона Черри "Little things win games"/"Игры выигрываются в мелочах"./// Среди прочего отмечу штангу Кузи в овертайме (вообще, ему легче играть 4 на 4), а также момент, когда Биг Бафф чуть не перерубил клюшкой пополам Бигла, ребра придется лечить точно.
07:03
Якут Хан
Вши они и в африке вши))) выигранный матч отдали!))
07:01
Adios Amigos R...
Вот теперь можно сказать, что Шалфей по настоящему вернулся:%)
07:00
kargot
Там больше Кузя косякнул - передачу кривую дал через борт - а Бэкс на перемещении был - обработать не смог. Несвоевременная передача. А надо было всего лишь сохранить контроль шайбы
06:59
igogohruhru
Троц проиграл овертайм за пять секунд. 4 на 4 отлично играли, а как стали 3 на 3 надо было другой состав. Бекс конечно же проиграл вбрасывание, Овечкин естественно не смог остановить атаку, а Орлов не смог заблокировать бросок. Достаточно было заменить любого: к примеру Бекса на Бигла, Овечкина на Кузю, а Орлова на Нисконена, - и все!
06:58
maxcds
Смотрел со счета 3:1. К сожалению, старый добрый канадский форчекинг, навал до сих пор приносит результаты. И никто уже лет как 30 не может найти этому противоядие. Виннипег, конечно, сильнее. Единственно вызывает сомнения эпизод когда Бигл в концовке выкатывался по борту на пустую калитку и ему "отрубили" руки. Почему не засчитали гол?
06:57
bezik
Не удержали преимущество. Бэкс подвёл. Пеги молодцы
06:55
kargot
Вашики - это ппц. Иметь ПП в конце - и пропустить.
06:53