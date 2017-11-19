"Виннипег" обыграл "Нью-Джерси" и продлил победную серию

"Виннипег" на своем льду обыграл "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Джетс" одержали четвертую победу подряд.

В составе победителей по 2 очка набрали Кайл Коннор, Марк Шайфли и Матье Перро. Защитник Дмитрий Куликов отыграл 22 минуты, за которые четыре раза бросил по воротам, провел четыре силовых приема и трижды блокировал броски соперников.

У "Джерси" гол и передачу сделал дебютант сезона защитник Уилл Бутчер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Нью-Джерси" – 5:2 (0:0, 5:1, 0:1)

Голы: Коннор - 5 (Уилер, Шайфли), 25:51 - 1:0. Гиббонс - 9 (Коулман, Батчер), 26:52 - 1:1. Лайне - 10 (Элерс, Литтл), 28:06 - 2:1. Трауба - 1 (Коннор, Шайфли), 28:41 - 3:1. Хендрикс - 2 (Перро, Армиа), 29:41 - 4:1. Перро - 3 (Хендрикс, Армиа), 38:18 - 5:1. Батчер - 1 (Хишир, Холл), 47:14 - 5:2.

Вратари: Хеллебайк - Шнайдер (Кинкейд, 40:00).

Штраф: 4 - 0.

Броски: 34 (11+11+12) - 36 (13+15+8).

Наши: Куликов (22:03/4/-1) - -.

18 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.