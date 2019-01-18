"Виннипег" обыграл "Нэшвилл", продлив победную серию

"Нэшвилл" на своем льду уступил "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). Это четвертая подряд победа "Джетс".

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Виннипег" - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Лемье - 4, 10:09 - 0:1. Эпплтон - 2 (Морроу, Нику), 23:36 - 0:2. Арвидссон - 18 (Эллис, Форсберг), 31:57 - 1:2. Литтл - 11 (Лайне, Рословик), 39:14 - 1:3. Танев - 11 (Нику, Перро), 41:54 - 1:4. Лемье - 5 (Копп, Морроу), 55:38 - 1:5.

Вратари: Ринне - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (11+13+14) - 34 (11+14+9).

Наши: - - Куликов (18.54/0/0).

18 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.