"Виннипег" обыграл "Нэшвилл" и вышел в плей-офф

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нэшвилл" - 5:4 после серии буллитов. 3 (1+2) очка в этой игре набрал форвард "Джетс" Кайл Коннор.
Эта победа позволила "Виннипегу" выйти в плей-офф Кубка Стэнли.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Нэшвилл" - 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Йоси - 11 (Эллис, Арвидссон), 10:09 - 0:1. Террис - 14 (бол., Экхольм, Суббан), 19:59 - 0:2. Коннор - 29 (бол., Перро, Литтл), 23:47 - 1:2. Эллис - 8 (Фиала, Террис), 26:43 - 1:3. Бафлин - 6 (бол., Уилер, Армиа), 31:29 - 2:3. Литтл - 15 (Коннор, Чиаро), 33:53 - 3:3. Арвидссон - 28 (Джохансен, Форсберг), 35:18 - 3:4. Уилер - 20 (Морроу, Коннор), 40:59 - 4:4.
Победный буллит: Шайфли.
Вратари: Хеллебайк - Сарос.
Штраф: 14 - 14.
Броски: 47 (4+25+15+3) - 36 (15+8+13+0).
26 марта. Виннипег. Bell MTS Place.
Werewolf
Мне Мона популярно объяснил во время прошлого ПО что ушиб и синяк это жесточайшая травма.
08:09
Werewolf
ростовский свин да нихрена -там травмы не было -ушиб и синяк - долгит смазывает-) и все лечение.______Мне в прошлом ПО популярно объяснили что ушиб и синяк это жесточайшая травма. Моня тут распинался )
08:08
Werewolf
redgy Если травмирован, что же он на больничном не сидит , а носится по площадке?______Так он сказал - хочу быть первым. Вот и старается, но не получается.
08:07
ростовский свин
да нихрена -там травмы не было -ушиб и синяк - долгит смазывает-) и все лечение.
07:45
redgy
Если травмирован, что же он на больничном не сидит ,а носится по площадке??
07:28
redgy
Если травмирован, что же он на больничном не сидит , а носится по площадке?
07:25
ozozolio
Трудно травмированному забивать
07:14
redgy
Лайне игру третью подряд не забивает..
06:57
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
В смысле Лайне не забил...
06:30
MASSARO TYT. MASSARO TAM.......
Мак очки не набрал..
06:27
ростовский свин
gibson..информации не проскакивало - счет по сезону 2-2 - во втором раунде чувствую будет битва не хилая...
06:10
gibson
Что за дела? Кто знает почему Форсберга выгнали из бригад большинства? Ни секунды не сыграл. Его воспитывают что ли? Заниматься такими вещами накануне плей-офф - нонсенс. Лавиолетт приболел, что ли?
06:00