"Виннипег" обыграл "Нэшвилл" и вышел в плей-офф

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Нэшвилл" - 5:4 после серии буллитов. 3 (1+2) очка в этой игре набрал форвард "Джетс" Кайл Коннор.

Эта победа позволила "Виннипегу" выйти в плей-офф Кубка Стэнли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Нэшвилл" - 5:4 Б (0:2, 3:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Йоси - 11 (Эллис, Арвидссон), 10:09 - 0:1. Террис - 14 (бол., Экхольм, Суббан), 19:59 - 0:2. Коннор - 29 (бол., Перро, Литтл), 23:47 - 1:2. Эллис - 8 (Фиала, Террис), 26:43 - 1:3. Бафлин - 6 (бол., Уилер, Армиа), 31:29 - 2:3. Литтл - 15 (Коннор, Чиаро), 33:53 - 3:3. Арвидссон - 28 (Джохансен, Форсберг), 35:18 - 3:4. Уилер - 20 (Морроу, Коннор), 40:59 - 4:4.

Победный буллит: Шайфли.

Вратари: Хеллебайк - Сарос.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 47 (4+25+15+3) - 36 (15+8+13+0).

26 марта. Виннипег. Bell MTS Place.