"Виннипег" обыграл "Миннесоту" благодаря дублю Лайне

"Виннипег" победил "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. На счету финского нападающего "Джетс" Патрика Лайне два гола в большинстве. В составе "Уайлд" две результативные передачи отдал американский форвард Джейсон Зукер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Миннесота" - 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Лайне - 3 (бол., Уилер, Шайфли), 8:07 - 1:0. Элерс - 6 (Энстрем, Бафлин), 9:49 - 2:0. Стюарт - 5 (Зукер), 19:06 - 2:1. Койву - 3 (Зукер, Дубник), 30:51 - 2:2. Фолиньо - 1 (бол., Райлли), 35:39 - 2:3. Лайне - 4 (бол., Шайфли, Бафлин), 39:27 - 3:3. Уилер - 1 (Коннор, Трауба), 53:14 - 4:3.

Вратари: Хеллебайк - Дубник (58:26).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 30 (10+11+9) - 27 (13+10+4).



21 октября. Виннипег. Bell MTS Place.