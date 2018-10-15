"Виннипег" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 12 минут 33 секунды.
Нападающий "Харрикейнз" Валентин Зыков отыграл 9 минут 18 секунд, Андрей Свечников - 12 минут 38 секунд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Каролина" - 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Голы: Лайне - 2 (бол., Уилер, Моррисси), 44:14 - 1:0. Ферланд - 3 (Хэмилтон, Ахо), 47:53 - 1:1. Литтл - 1 (Моррисси), 57:51 - 2:1. Коннор - 4 (п.в., Танев), 59:59 - 3:1.
Вратари: Броссуа - Мразек (58:04).
Штраф: 4 - 4.
Броски: 26 (6+13+7) - 43 (18+14+11).
Наши: Куликов (12:33/0/0) - Зыков (9:18/0/0), А. Свечников (12:38/7/0).
15 октября. Виннипег. Bell MTS Place.