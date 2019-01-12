"Виннипег" обыграл "Детройт", Куликов очков не набрал

"Виннипег" на своем льду переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Это третье подряд поражение "Ред Уингз".

Российский защитник хозяев Дмитрий Куликов отыграл 20 минут, но очков не набрал.

"Джетс" идет на третьем месте в таблице Западной конференции, а "Ред Уингз" занимает 15-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Детройт" - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Танев - 10 (Лаури, Перро), 0:13 - 1:0. Уилер - 8 (Коннор, Шайфли), 19:58 - 2:0. Литтл - 9 (Коннор), 24:51 - 3:0. Гленденинг - 6 (мен., Гронек, Хелм), 30:03 - 3:1. Чоловски - 7 (бол., Крунвалль, Нильсен), 46:50 - 3:2. Коннор - 16 (п.в., Уилер, Трауба), 59:00 - 4:2.

Вратари: Броссуа - Бернье (58:01 - 59:00, 59:22).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 27 (10+9+8) - 35 (9+15+11).

Наши: Куликов (20.02/0/+2) - -.

12 января. Виннипег. Bell MTS Place.