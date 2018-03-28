"Виннипег" обыграл "Бостон", несмотря на 28 сэйвов Худобина

"Виннипег" выиграл у "Бостона" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). "Джетс" одержал шестую победу кряду. Российский вратарь "Брюинз" Антон Худобин отразил 28 из 32 бросков по своим воротам.

В другой встрече "Нэшвилл" по буллитам обыграл "Миннесоту" (2:1 Б). "Предаторз" удалось прервать трехматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Миннесота" - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Йоси - 12 (Террис), 2:51 - 1:0. Стаал - 40 (Гранлунд), 56:45 - 1:1.

Победный буллит: Террис.

Вратари: Ринне - Дубник.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 29 (11+10+7+1) - 23 (4+7+9+3).

Наши: Емелин (13:06/0/0) - -.

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

"Виннипег" - "Бостон" - 5:4 Б (1:1, 2:0, 1:3, 0:0, 1:0)

Голы: Танев - 5 (Копп, Лаури), 5:33 - 1:0. Донато - 3, 19:07 - 1:1. Танев - 6 (Лаури), 20:16 - 2:1. Морроу - 6 (Шайфли, Уилер), 26:25 - 3:1. Хейнен - 14 (бол.), 41:45 - 3:2. Пастрняк - 31 (бол., Краг, Маршан), 43:36 - 3:3. Танев - 7 (мен.), 44:29 - 4:3. Краг - 14 (бол., Маршан), 48:06 - 4:4.

Вратари: Хеллебайк - ХУДОБИН.

Штраф: 11 - 2.

Броски: 32 (9+12+7) - 32 (9+11+9).

Виннипег. Bell MTS Place.