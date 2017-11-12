"Виннипег" обыграл "Аризону", Куликов провел на льду 19 минут

"Аризона" проиграла "Виннипегу" со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Джетс" отличились Мэтт Хендрикс, Марк Шайфли, Кайл Коннор и Патрик Лайне. Единственную шайбу за "Койотс" забросил Зак Риналдо.

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов провел на льду 19 минут 17 секунд и совершил один бросок.

Это поражение стало для "Аризоны" четвертым подряд и 17-м в 19 матчах сезона. "Виннипег" одержал девятую победу в 16 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Виннипег" – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Риналдо – 2 (Голигоски, Степан), 14:33 – 1:0. Хендрикс – 1, 34:04 – 1:1. Шайфли – 10 (бол., Уилер, Лайне), 42:31 – 1:2. Коннор – 4 (Шайфли, Уилер), 48:01 – 1:3. Лайне – 9 (п.в.), 59:43 – 1:4.

Вратари: Раанта (57:44 – 59:43) – Мэйсон.

Штраф: 4 – 8.

Броски: 30 (9+10+11) – 21 (7+7+7).

Наши: – – Куликов (19:17/1/0).

12 ноября. Глендейл. Gila River Arena.