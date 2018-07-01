"Виннипег" обменял Мэйсона, Армию и два драфт-пика в "Монреаль"

"Виннипег" и "Монреаль" совершили обмен игроками, сообщает официальный сайт НХЛ. "Джетс" отдали "Канадиенс" нападающего Джоэла Армию, голкипера Стивена Мэйсона​ и 2 драфт-пика (7-й раунд в 2019 году и 4-й раунд в 2020 году) в обмен на перспективного 21-летнего нападающего Симона Бурка.

Благодаря этому "Виннипег" смог освободить 4,1 миллиона долларов в платежной ведомости. Ранее сообщалось, что это поможет клубу подписать новое соглашение с форвардом Полом Штястны.

Армия является ограниченно свободным агентом, в прошлом сезоне он провел 79 матчей и набрал 29 (12+17) очков. Мэйсон провел всего 13 матчей в минувшем чемпионате. Бурк отдал всего три голевые передачи в 46 играх АХЛ.