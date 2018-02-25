"Виннипег", несмотря на два очка Радулова, переиграл "Даллас"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег" на выезде обыграл "Даллас" – 5:3. Отметим, что все пять шайб гости забили во втором периоде. Российский легионер "Далласа" Александр Радулов забросил одну шайбу, а также отдал одну голевую передачу.

В другом матче "Торонто" победил "Бостон" – 4:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Виннипег" - 3:5 (1:0, 1:5, 1:0)

Голы: Питлик - 12 (Факса), 0:10 - 1:0. Элерс - 24 (Бафлин), 20:49 - 1:1. Энстрем - 1 (Рословик, Бафлин), 26:33 - 1:2. Шайфли - 19 (бол., Уилер, Бафлин), 28:01 - 1:3. Лайне - 30 (Элерс, Хатчинсон), 31:59 - 1:4. Лайне - 31 (Элерс), 38:47 - 1:5. Сегин - 31 (РАДУЛОВ, Бенн), 39:27 - 2:5. РАДУЛОВ - 23 (Сегин), 59:13 - 3:5.

Нереализованный буллит: Лайне (22:46, Виннипег Джетс).

Вратари: Лехтонен (Бишоп, 31:59, 59:28) - Хатчинсон.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 36 (11+9+16) - 27 (13+9+5).

Наши: Радулов - Куликов.

25 февраля. Даллас. American Airlines Center.

"Торонто" - "Бостон" - 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Маршан - 23 (Пастрняк, Бержерон), 6:11 - 0:1. Марнер - 16 (Нюландер, Полак), 7:15 - 1:1. Кадри - 22 (бол., ван Римсдайк, Марнер), 10:30 - 2:1. Маршан - 24 (Пастрняк, Бержерон), 15:02 - 2:2. Дебраск - 12 (Спунер, Крейчи), 21:55 - 2:3. Кадри - 23 (бол., Марнер, Гардинер), 39:04 - 3:3. Хэйнси - 4 (Нюландер, Марнер), 58:37 - 4:3.

Вратари: Андерсен - Раск (59:27).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 36 (12+16+8) - 23 (15+2+6).

Наши: Зайцев, Сошников - Худобин.

25 февраля. Торонто. Air Canada Centre.