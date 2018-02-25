"Виннипег", несмотря на два очка Радулова, переиграл "Даллас"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег" на выезде обыграл "Даллас" – 5:3. Отметим, что все пять шайб гости забили во втором периоде. Российский легионер "Далласа" Александр Радулов забросил одну шайбу, а также отдал одну голевую передачу.
В другом матче "Торонто" победил "Бостон" – 4:3.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Виннипег" - 3:5 (1:0, 1:5, 1:0)
Голы: Питлик - 12 (Факса), 0:10 - 1:0. Элерс - 24 (Бафлин), 20:49 - 1:1. Энстрем - 1 (Рословик, Бафлин), 26:33 - 1:2. Шайфли - 19 (бол., Уилер, Бафлин), 28:01 - 1:3. Лайне - 30 (Элерс, Хатчинсон), 31:59 - 1:4. Лайне - 31 (Элерс), 38:47 - 1:5. Сегин - 31 (РАДУЛОВ, Бенн), 39:27 - 2:5. РАДУЛОВ - 23 (Сегин), 59:13 - 3:5.
Нереализованный буллит: Лайне (22:46, Виннипег Джетс).
Вратари: Лехтонен (Бишоп, 31:59, 59:28) - Хатчинсон.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 36 (11+9+16) - 27 (13+9+5).
Наши: Радулов - Куликов.
25 февраля. Даллас. American Airlines Center.
"Торонто" - "Бостон" - 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
Голы: Маршан - 23 (Пастрняк, Бержерон), 6:11 - 0:1. Марнер - 16 (Нюландер, Полак), 7:15 - 1:1. Кадри - 22 (бол., ван Римсдайк, Марнер), 10:30 - 2:1. Маршан - 24 (Пастрняк, Бержерон), 15:02 - 2:2. Дебраск - 12 (Спунер, Крейчи), 21:55 - 2:3. Кадри - 23 (бол., Марнер, Гардинер), 39:04 - 3:3. Хэйнси - 4 (Нюландер, Марнер), 58:37 - 4:3.
Вратари: Андерсен - Раск (59:27).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 36 (12+16+8) - 23 (15+2+6).
Наши: Зайцев, Сошников - Худобин.
25 февраля. Торонто. Air Canada Centre.
Читатель.
У Лайне уже 67 шайб, заброшенных до наступления 20 лет. Сколько там до рекорда осталось, кто знает?
16:23
ростовский свин
даллас любимая команда лайне - в том году 2 хет -трика , в этом 2 дубля...
13:53
maxcds
Веселый, ты больной?
11:09
Весёлый©
Теперь второй перерыв с инсайдерами тезисно. ///У Мэттьюса от 2 до 4 недель. На Карлссона главный претендент Тампа, но слишком много команд хотят поучаствовать. Изя не хочет никого отдавать из ростера, но Оттаве нужны Гурд, Пойнт, и особенно Намес. Сделка по Брассару интересна для всех. Пачиоретти интересуется Миннесота и Лос-Анджелес. Плеканец не играет, им интересуются Виннипег, Торонто и Тампа. Брюинс - претендент номер 1 на Нэша. Ванека хочет Анахайм./// Хруди в его минутке беспокоит момент с ван Римсдайком, когда он упустил ДеБраска. Особенно в свете предстоящего плей-офф и того, что раз уж от молодых Нюландера и Марнера Бэбс требует этого, то уж с него не спустит. Марши топ.
07:03
Весёлый©
Так, вначале про разгорающийся скандал. Дон Черри кошмарит Россиюшку!!! /// Интерлюдия. Дон: - Как трудно быть скромным!" Рон: - Вообще-то легко. - Дон: Ну ты-то по призванию, тебе положено.///В кавычках - практически прямая речь от Дона: "Как я и говорил, для свежести полейте лицо водичкой (показывают кадры со скамейки с участием Маршана и Кадри), и кто теперь забивает голы? Андерсен - первый по количеству бросков в его створ и соответственно, отбитых. Он и Бержеронка - MVP! (тут я скромно хохотаюсь). Карлссон уйдет, у него ужасный плюс-минус, он отбывает номер, они не могут позволить себе такую роскошь". (обсудили Брассара в контексте постоянных пихов Кросбайки со стороны Мето в плей-офф, а также клюшкой в мордашку со стороны Овечкина (все помним) "и если бы Ривз был здесь!"). "Джим Рутерфорд, ты пожалеешь, тем более, что Кросби еще ни одного матча не пропустил из-за травм!" В подтверждение своих слов - сегодняшний матч, когда Кучерову въехали в колено и пришлось драться Стэмкосу! Мэттьюса любимого Айлы зажали в коробочку, Дон негодуэ! /// "Европейцы не любят нас, что касается хоккея, потому что мы лучшие! (интервью Уэйна в Солте-2002, где он говорит, что если бы грязь была со стороны канадцев, то это первый вопрос со стороны евро-журналистов, "насколько вы разочарованы своими игроками", а в отношении своих это норма, показали моменты матча Канада-Чехия). К чему я это веду? Ну давайте посмотрим на матч Канада-Германия, когда на вбрасывании рефери смотрит лишь на наших игроков, а вот глянем на левый конек немца, который посередине стоит! Ну и? Выкидывают двоих наших со вбрасывания, штраф и голешник нам 4 на 3! Итак, детишки, что мы имеем? Если бы я был русским, с кем бы я хотел сыграть в финале? С канадцами или с немцами? (делает интригующую физиономию). И теперь главное, посоны. Тот лайнсмен был, (та-дам!), РУССКИМ! Вот сами и думайте, что думать. Этого судью нужно проверить на наркотики и выкинуть, как всех русских (последнее утверждение про "выкинуть" я добавил от себя, но Дон несомненно именно это имел в виду). Именно поэтому я и горжусь тем, что сделала, НХЛ, это было лучшим решением (над головой Дона возникают сотни невидимых табличек [сарказм])". ///Гаспрём привёз карманных судеек!
06:57