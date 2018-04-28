"Виннипег" начал с победы над "Нэшвиллом" четвертьфинальную серию

"Нэшвилл" на своем льду проиграл "Виннипегу" в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (1:4). Вторая игра состоится 30 апреля.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
1-й матч
"Нэшвилл" - "Виннипег" - 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Танев - 2 (Литтл), 14:51 - 0:1. Штястны - 2 (Лайне, Элерс), 29:01 - 0:2. Шайфли - 5 (Уилер, Коннор), 37:51 - 0:3. Фиала - 2 (Террис, Эллис), 41:23 - 1:3. Шайфли - 6 (п.в., Уилер), 59:24 - 1:4.
Вратари: Ринне (Сарос, 40:00, 57:24 - 59:24) - Хеллебайк.
Штраф: 0 - 6.
Броски: 48 (20+16+12) - 19 (4+12+3).
Наши: Емелин (12:32/0/-1) - -.
28 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Счет в серии: 0-1.
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ростовский свин
DRW..мне тоже, кстате что двой другамн думает о шансах джетс на кС?
07:04
DRW
Oper, rad bil poboltat! :)) Vipili uzhe prilichno, a zavtra v 8:30 utra u nas tee time. :))) Tak sho mi zavtra s utra tozhe s klyushkami budem. :)))))
07:02
DRW
Oper, nu ne strelyaj ti pionista. :)) Mne v etoj serii voobshe vse ravno. :))) Ya prosto podelilsya mislyami nashego drugana. :)))))
06:52
ростовский свин
DRW..ну а почему отскочили? грудь и живот хэллебайка наверное устали-)
06:45
DRW
Po igre: Helly realno vitashil! :)) Nu chto za gluposti pishut, chto ne bilo opasnyh broskov? V upor s metra ne opasno? :)))
06:44
DRW
ростовский свин///Oper, zdorova! :)) Smotreli s rebyatami igru v bare, gde shas I nahodimsya. :))) Odin iz nashih druganov rodom iz Manitobi, tak on menya lichno tebe prosit peredat', chto otskochili, I ochen; rad, chto v Rossii boleyut za ego lyubimuyu komandu! :)))))
06:36
ростовский свин
fifa_guru..за сполсдение 6 лет пег был дном это накладывает отпечаток на стату бафа..делай на это поправку,суббан играл что в монреале,что в нэшвиле -когда у них был удачный период.
06:30
ростовский свин
fifa_guru..нет суббан хуже баффлина,бафлин обладатель кс 2010 -это перебивает молодежку суббана,плюс в том розыгрыше -баффа часто использовали в ......тройке нападения!он набрал много очков тогда.И в финале в том числе.Это очень крутой игрок ,помниться УР называл бафа дном-) я писал подожди плова и решающих матчей-) С сотой баф был лучшим -просто подавлял,и сегодня в труднейшей игре сыграл безошибочно.В этом и сила виннипега : там есть баф и уилер -игроки которые по мастерству супертопы,но не распиаренны.а не деле сильнее распиаренных.На льду пиар не работает,надо показывать кто есть кто.
06:28
fifa_guru
Баффлин выиграл КС, но матчей в ПО провел меньше. 0,6 очков за игру против 0,65 Суббана. тоже условно равенство
06:27
fifa_guru
из плюсов Баффлина можно выделить лишь габариты.. ну и все наверное
06:23
fifa_guru
ростовский свин Суббан конечно любитель показух, но обладатель Норрис Трофи, дважды чемпион мира молодежки. Уж то что олимпийский чемпион не будет доводом - там вся оборона Канады на голову выше асашай. в этом сезоне у обоих плюс-минус одинаков, при том что Нэшвилл выиграли Презика. Да Суббан и моложе Баффлина на 4 года. то есть как минимум рядом стоит с Баффлином, а то и превосходит ;)
06:22
ростовский свин
омлету надо крепко призадуматься- все тоже что ис колорадо происходит -вот только виннипу хи,на 3 головы класснее лавин,колорадо тупо не хватило мастерства и глубины,у пега этого через одно место.
06:14
ростовский свин
fifa_guru..в том то и дело-) мы все знали что пег может дома бежать,много бросать и побеждать.Ау меет ли он сыграть от обороны? а насколько хорош хэллебайк?Заметь,что и дубник и ринне,местные эксперты на сайте ставят выше хэлла перед играми,но дубина уже показал что он хуже,теперь время ринне?Пег сыграл как суперклассная команда ,на чужой площадке выдерживал давление очень сильного нэшвила,четкая игра в своей зоне,безошибочная хэллебайка и убийственные контрвыпады.Я еще никого не хороню.Но пег этим матчем многое доказывает.Баф конечно же топ - я вообще в этом не осмневался никогда.Суббан и рядом не стоял с биг баффом,я это писал перед началом серии.Это про хваленную и распиаренную оборону предс.
06:09
Adios Amigos R...
Да пока такое впечатление, что Вегас вообще лучше всех на 3ападе смотрится...Хотя в принципе, только самое начало плова и выводы, конечно, рано делать. Но победе виннипухов рад, за них в этой серии...
06:02
fifa_guru
gibson как показал вчерашний матч Вашиков-Питтсбург даже наброс мимо ворот может привести к голу ;) 2 в 1 выходили Нэшвилл точно помню. но скорости чуть медленные. не решили.
06:00
gibson
Физрук Лави в этом матче не смог ничего предложить Морису кроме тупого навала. В первом периоде броски 20:4, а были ли там у Нэшвилла реальные голевые моменты? Будет ли в этой серии свип, вот в чем вопрос:-)
05:55
Марио66
Смотрел только 1,5 периода. Чёт как-то буднично прям получилось у Виннипега победить. Не смотря на град бросков по воротам Хеллебайка, откровенно опасного по большей части ничего и не было. Не буду пока списывать Нэшвилл, но Пеги впечатляют. ЗЫ. Биг Баф - топ!
05:51
fifa_guru
ростовский свин рано вешаешь ярлыки. смотрел первый период. нэшвилл больше заслуживал голешника нежели пег. 48-19 перекидали а ты уже команду хоронишь))
05:51
ростовский свин
думаю,теперь мало сомнений в серьезности команды виннипег и ее претензий в этом сезоне.Вегас -виннипег -чумовой финл конфы.
05:46