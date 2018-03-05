05:25 | Хоккей — НХЛ

"Виннипег" Куликова переиграл "Каролину"

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"Каролина" на своем льду проиграла "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это вторая подряд победа "Джетс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Виннипег" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Лайне - 34 (Элерс, Морроу), 5:40 - 0:1. Терявяйнен - 19 (Ахо, Фольк), 18:31 - 1:1. Лайне - 35 (бол., Штястны, Уилер), 22:37 - 1:2. Штястны - 14 (Чиаро, Лайне), 50:06 - 1:3. Стаал - 15 (Славин, Макгинн), 55:48 - 2:3.

Вратари: Уорд (57:46) - Хеллебайк.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (10+17+8) - 23 (9+4+10).

Наши: - - Куликов (24:27/1/-1).

5 марта. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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maxcds

gibson, а мне зачем его читать?) я смотрю и верю своим глазам. А относительно статы меня посоны здесь научили, что это все ерунда - там партнеры виноваты стопудоф)))

07:40

Christofer

gibson Шевченко может быть субъективен и смешон в оценке многих наших. Но в оценке Куликова Шевченко мудр и справедлив. Достаточно посмотреть статистику Куликова на оф. сайте нхл относительно других защитников Виннипега в графах: полезность (7-я), средняя результативность (7-я), время на льду (6-ое). Абсолютно зря Вы Шевченко по поводу критики Куликова поддеваете.

07:25

ростовский свин

у лайне конечно чудовые броски,с приходом хорошего центра -щястны ,лайне в 3 играх набрал 7 очков ,щястны 4 очка в 3 играх, это на вопрос влияют партнеры или нет...

06:45

Долго наблюдал за идиотами на эт

На 90% такой текст и будет

06:25

gibson

maxcds, читай сегодня у плешивого карлика как отвратительно играл Куликов - "несмотря на огромное игровое время надежд не оправдал, забил гол в свои ворота, при легкой победе своей команды с треском проиграл микроматч 0:1 и вообще Виннипег очень жалеет, что не смог обменять его в дедлайн".

06:04

maxcds

Куликов - на площадке когда надо удержать счет. Один в один не проигрывает. Несмотря на град бросков, хороших сейвов от Хеля не увидел. Спас тока на последней минуте и то там шайба в плечо скорее попала, а не среагировал.

05:49

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