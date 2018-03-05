"Виннипег" Куликова переиграл "Каролину"

"Каролина" на своем льду проиграла "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это вторая подряд победа "Джетс".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Виннипег" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Лайне - 34 (Элерс, Морроу), 5:40 - 0:1. Терявяйнен - 19 (Ахо, Фольк), 18:31 - 1:1. Лайне - 35 (бол., Штястны, Уилер), 22:37 - 1:2. Штястны - 14 (Чиаро, Лайне), 50:06 - 1:3. Стаал - 15 (Славин, Макгинн), 55:48 - 2:3.
Вратари: Уорд (57:46) - Хеллебайк.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 35 (10+17+8) - 23 (9+4+10).
Наши: - - Куликов (24:27/1/-1).
5 марта. Роли. PNC Arena.
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maxcds
gibson, а мне зачем его читать?) я смотрю и верю своим глазам. А относительно статы меня посоны здесь научили, что это все ерунда - там партнеры виноваты стопудоф)))
07:40
Christofer
gibson Шевченко может быть субъективен и смешон в оценке многих наших. Но в оценке Куликова Шевченко мудр и справедлив. Достаточно посмотреть статистику Куликова на оф. сайте нхл относительно других защитников Виннипега в графах: полезность (7-я), средняя результативность (7-я), время на льду (6-ое). Абсолютно зря Вы Шевченко по поводу критики Куликова поддеваете.
07:25
ростовский свин
у лайне конечно чудовые броски,с приходом хорошего центра -щястны ,лайне в 3 играх набрал 7 очков ,щястны 4 очка в 3 играх, это на вопрос влияют партнеры или нет...
06:45
Долго наблюдал за идиотами на эт
На 90% такой текст и будет
06:25
gibson
maxcds, читай сегодня у плешивого карлика как отвратительно играл Куликов - "несмотря на огромное игровое время надежд не оправдал, забил гол в свои ворота, при легкой победе своей команды с треском проиграл микроматч 0:1 и вообще Виннипег очень жалеет, что не смог обменять его в дедлайн".
06:04
maxcds
Куликов - на площадке когда надо удержать счет. Один в один не проигрывает. Несмотря на град бросков, хороших сейвов от Хеля не увидел. Спас тока на последней минуте и то там шайба в плечо скорее попала, а не среагировал.
05:49