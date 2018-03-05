"Виннипег" Куликова переиграл "Каролину"

"Каролина" на своем льду проиграла "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3). Это вторая подряд победа "Джетс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Виннипег" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Лайне - 34 (Элерс, Морроу), 5:40 - 0:1. Терявяйнен - 19 (Ахо, Фольк), 18:31 - 1:1. Лайне - 35 (бол., Штястны, Уилер), 22:37 - 1:2. Штястны - 14 (Чиаро, Лайне), 50:06 - 1:3. Стаал - 15 (Славин, Макгинн), 55:48 - 2:3.

Вратари: Уорд (57:46) - Хеллебайк.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 35 (10+17+8) - 23 (9+4+10).

Наши: - - Куликов (24:27/1/-1).

5 марта. Роли. PNC Arena.