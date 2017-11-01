"Виннипег" Куликова обыграл "Миннесоту"

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде "Миннесоту" - 2:1. Победная шайба в этой встрече на счету датского нападающего Николая Элерса.

Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на площадке 15 минут и результативными действиями не отметился. Для "Виннипега" эта победа стала 6-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Виннипег" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Коннор - 2 (Шайфли, Майерс), 7:10 - 0:1. Элерс - 7, 40:43 - 0:2. Канин - 2 (Нидеррайтер, Стаал), 45:36 - 1:2.

Вратари: Стэлок (57:58) - Хеллебайк.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 29 (7+10+12) - 19 (11+6+2).

Наши: - - Куликов (15:00/0/0).

1 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.