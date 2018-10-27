"Виннипег" Куликова обыграл "Детройт"

"Виннипег" на выезде переиграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов провел на льду 9 с половиной минут, но результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт"– "Виннипег" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Атанасиу - 4 (бол., Чоловски, Нильсен), 15:27 - 1:0. Коннор - 5 (бол., Уилер, Шайфли), 36:14 - 1:1. Бафлин - 2 (Чиаро, Танев), 53:15 - 1:2.

Вратари: Ховард (58:37) - Броссуа.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 28 (14+4+10) - 40 (9+21+10).

Наши: - - Куликов (9.36/0/0).

27 октября. Детройт. Little Caesars Arena.