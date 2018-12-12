"Виннипег" Куликова обыграл "Чикаго"

"Виннипег" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это восьмое подряд поражение "Блэкхокс".
Российский защитник "Джетс" Дмитрий Куликов очков не набрал. Артем Анисимов пропустил встречу из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" – "Чикаго" – 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)
Голы: Шайфли – 17 (бол., Бафлин, Уилер), 7:49 – 1:0. Майерс – 3 (Рословик), 9:01 – 2:0. Коннор – 12 (Лайне), 13:38 – 3:0. Коннор – 13 (бол., Шайфли, Бафлин), 21:44 – 4:0. Стром – 7 (Кейн, Кит), 22:04 – 4:1. Кахун – 4 (Йокихарью, Кемпф), 27:09 – 4:2. Дебринкэт – 12 (Кейн), 46:08 – 4:3. Перро – 4 (бол., Элерс, Майерс), 51:36 – 5:3. Танев – 6 (п.в., Бафлин), 59:55 – 6:3.
Вратари: Броссуа – Уорд (58:04 – 59:55).
Штраф: 4 – 10.
Броски: 34 (15+10+9) – 35 (5+17+13).
Наши: Куликов (13.32/0/+1) – -.
12 декабря. Виннипег. Bell MTS Place.