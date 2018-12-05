"Виннипег" без Куликова обыграл "Айлендерс"

"Айлендерс" на своем льду проиграл "Виннипегу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Это четвертая подряд победа "Джетс".

Российский защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Виннипег" - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Ли - 10 (Нельсон, Бойчак), 41:33 - 1:0. Трауба - 3 (бол., Уилер, Коннор), 43:39 - 1:1. Лаури - 5 (Танев, Перро), 44:01 - 1:2. Элерс - 9 (п.в.), 59:57 - 1:3.

Вратари: Грайсс (58:46 - 59:57) - Хеллебайк.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 28 (8+12+8) - 24 (3+15+6).

5 декабря. Нью-Йорк. Barclays Center.