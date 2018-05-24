Вильям Карлссон: "Лас-Вегас и наши болельщики заслужили финал Кубка Стэнли"

Нападающий "Вегаса" Вильям Карлссон поделился своими ожиданиями от финальной серии НХЛ с "Вашингтоном". "Голден Найтс" в своем первом сезоне в главной хоккейной лиге сумел дойти до финала Кубка Стэнли.
– Мне кажется, мы это заслужили, – цитирует официальный сайт НХЛ Карлссона. – Мы победили три отличные команды для того, чтобы оказаться в финальной серии. Никто в нас не верил. Сейчас люди говорят, что это нечестно и что-то такое. Мне кажется, все заслуженно. Наш город и болельщики заслужили финал Кубка Стэнли.
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afino61
ещё бы сказал "долго к этому шли")))
08:21
adehduard
Карлсон, слезь с крыши и требуй прибавки к зарплате.Пусть хотя бы вареньем дают, а то лям-эт несолидно
08:12